الجولة 21 ترسم ملامح بطل دوري أدنوك

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعود قطار دوري أدنوك للانطلاق من جديد بعد فترة توقف استمرت 12 يوماً، بسبب أيام «فيفا» واستغلالها بإقامة معسكر منتخبنا الوطني وخوضه مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند، وستكون الانطلاقة من خلال الجولة 21 لدوري أدنوك، التي ستقام على ثلاثة أيام، والتي ستشهد إثارة جماهيرية ومتعة فنية لحسم صراع المنافسة على القمة، حيث يتقابل غداً الجمعة البطائح مع عجمان في لقاء الرغبة لمواصلة إثبات الذات، ويستضيف الوحدة منافسه الشارقة في لقاء تأكيد البقاء بالمنافسة من عدمه.

وتستكمل الجولة بعد غد السبت بثلاثة لقاءات مهمة بلقاء الظفرة مع بني ياس في لقاء السعي لتجدد أمل البقاء للفارس الغربية، والوصل مع الجزيرة في تأكيد البقاء في المنافسة على الصدارة، وسيختتم اليوم بلقاء الكلاسيكو بين العين وشباب الأهلي في لقاء حسم صراع الصدارة، وتختتم الجولة يوم الأحد بلقائي النصر مع كلباء، ودبا مع خورفكان في لقاءات تأكيد الأمان.

وتترقب جماهير «دورينا»، قمة العين وشباب الأهلي، حيث يتربع شباب الأهلي على صدارة دورينا بـ 45 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن العين الوصيف.

الفوز يمثل للمتصدر رغبة للانفراد بالصدارة، ويمثل للوصيف الاقتراب أكثر منها، وتحفل مواجهات الفريقين بالندية والإثارة، حيث تقابلا 27 مرة، وتفوّق العين بتحقيقه لـ 12 انتصاراً، مقابل 8 لشباب الأهلي، والتعادل في 7 مباريات، سجّل العين 48 هدفاً، وسجّل شباب الأهلي 35 هدفاً، والمواجهة الأخرى تجمع الوصل والجزيرة، وكلا الفريقين فقدا نقاطاً في الجولتين الماضيتين، خاصة الجزيرة، الذي خسر في جولة وتعادل في أخرى، فيما تعادل الوصل في الجولتين، ليتواجد الوصل في المركز الثالث بـ40 نقطة والجزيرة حل سابعاً بـ34 نقطة.



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