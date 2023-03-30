مينديز يعزز حظوظ الرأس الأخضر في التأهل لـ«أمم أفريقيا»

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

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قاد ريان مينديز لاعب النصر منتخب الرأس الأخضر للفوز على نظيره الأسواتيني بهدف دون رد في المباراة، التي جمعتهما مساء أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وسجل ريان مينديز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 56، ليعزز حظوظ الرأس الأخضر في بلوغ النهائيات، بعدما انفرد بالمركز الثاني بـ7 نقاط على بعد 3 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو المتصدر بـ10 نقاط، ومن المتوقع أن ينضم مينديز اليوم إلى تدريبات النصر اليوم، استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء السبت لحساب الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين.

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