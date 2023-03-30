الإمارات يلاقي التعاون وعينه على وصافة «الهواة»

المصدر: (الفجيرة- محمد فضل)

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يحل الإمارات ضيفاً على جاره التعاون في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 لدوري الدرجة الأولى لارتباط عدد من لاعبي «الصقور» مع المنتخبات الوطنية، ويسعى مدرب الإمارات الوطني محمد الجالبوت إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي، والانقضاض على مركز «الوصيف»، الذي يحتله دبا الحصن صاحب الـ 51 نقطة، فيما يمتلك الإمارات 50 نقطة، في وقت يحتل فيه التعاون المركز العاشر بـ 32 نقطة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز التعاون بنتيجة 2/‏‏1 في مفاجأة لم تكن متوقعة، ولذلك ستكون مواجهة اليوم «ثأرية» لفريق الصقور الطامح لخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

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