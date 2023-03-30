مباراتان في بطولة كأس منصور بن زايد للكرة اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بمباراتين، ويتطلع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى مواصلة انتصاراته بعدما تفوق في مباراته الأولى على مكتب الشؤون القانونية برباعية مقابل هدف، عندما يواجه نادي سيتي غولف الذي بدأ البطولة بالخسارة أمام مكتب الأمين العام 2 ـــــــ 0.

وفي المباراة الثانية، يطمح مكتب الشؤون القانونية إلى التعويض والعودة إلى المنافسة، عندما يصطدم بمكتب الأمين العام، الذي يملك في صفوفه لاعبين مميزين، إذ يتطلع إلى الذهاب بعيداً في النسخة الحالية.

وتنطلق المواجهة الأولى في الساعة العاشرة مساءً، وبعدها بساعة تقام المباراة الثانية، في البطولة التي تنظم من قبل ديوان الرئاسة.

وكانت البطولة قد واصلت منافساتها لليوم الثالث على التوالي، حيث دشن مكتب البعثات الدراسية مشواره في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بفوز مهم على دائرة القضاء، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس، على أرضية فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وتمكن وصيف النسخة الماضية من فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى، بعدما عزز صفوفه بأسماء جديدة، وتقدم على دائرة القضاء بهدفين عن طريق بدر مبصر وحمزة ديزا، لكن فريق دائرة القضاء لم يكن خصماً سهلاً، حيث سعى جاهداً للعودة إلى اللقاء، بعدما قلص الفارق عن طريق رودويل، ليحصد مكتب البعثات الدراسية أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته الثالثة، بعدما تعادل المركز الوطني للتأهيل مع مكتب الشؤون الخاصة بنتيجة 2-2.

مشاركة

وتشهد البطولة استقطاب عدد من الحكام الدوليين البارزين من اتحاد كرة القدم لإدارة مبارياتها التي تقام في نسختها العاشرة خلال شهر رمضان المبارك على ملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

واعتادت البطولة منذ انطلاقها الاستعانة بأطقم تحكيم على أعلى مستوى، إذ فرضت أهمية البطولة وقوتها وجود عدد من الأطقم التحكيمية الدولية خلال مبارياتها التي انطلقت يوم الأحد الماضي بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

ومن أبرز الحكام الدوليين الذين شاركوا في إدارة مباريات البطولة منذ بدايتها وحتى الآن عادل النقبي ونواف الزيودي وحمد علي يوسف والمونديالي حسن المهري وسلطان محمد صالح وأحمد الراشدي.

وأدار عادل النقبي ونواف الزيودي مباريات اليوم الأول من البطولة، فيما أشرف حمد علي يوسف وحسن المهري على مباريات اليوم الثاني، بينما أدار مواجهات المجموعة الثالثة سلطان محمد صالح يعاونه أحمد الراشدي.

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