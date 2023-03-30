28 هدفاً في 6 مباريات بـ«رمضانية حكومة عجمان»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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اشتدت المنافسة للوصول إلى الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 19 رمضان. وشهدت الجولة الثانية 6 مباريات على مدار يومين، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رمضانية مبهجة، انتهت جميعها بالفوز، ونجح فريقان في الخروج بشباكهما نظيفة، هما شرطة عجمان والدفاع المدني، وبلغ عدد الأهداف المسجلة 28 هدفاً، بمعدل يزيد على 4 أهداف في كل مباراة.

وجرت في اليوم الأول 3 مباريات، حيث فاز دائرة البلدية والتخطيط على الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 2ــــــــــ1، ليرتفع البلدية بنقاطه إلى 6 نقاط في الصدارة، مؤكداً عزمه على الحفاظ على اللقب، فيما بقي الشؤون الإسلامية برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية واصل فريق مصرف عجمان تألقه في البطولة وحقق فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب على جامعة المدينة عجمان 4ــــــــــ3، ليرتفع برصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الخاسر بلا رصيد، وحسم هيئة النقل مباراته مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالفوز عليه 3 ـــــ 1 ليجلس هيئة النقل على كرسي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويقبع فريق دائرة الأراضي في المركز الأخير بدون نقاط.

وفي مباريات اليوم الثاني حقق فريق دائرة الميناء والجمارك فوزه الأول في المجموعة الأولى بالانتصار على دائرة التنمية الاقتصادية 4ـــــ 1 ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الشؤون الإسلامية الثالث، فيما بقي التنمية الاقتصادية في المركز الأخير بلا رصيد.

وتمكن القيادة العامة لشرطة عجمان من الفوز على جامعة عجمان 5 ــــــ 0 ليقتنص 3 نقاط ثمينة أنعشت حظوظه في التأهل ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية متفوقاً بفارق الأهداف على جامعة عجمان الثالث، أما المباراة الثالثة فقد انتهت بفوز الإدارة العامة للدفاع المدني على دائرة المالية 4 ـــــ 0 ليرتفع الدفاع المدني برصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقاً بفارق هدف على مصرف عجمان الثاني، بينما بقي المالية بدون نقاط.

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