ناصر الطنيجي: البطائح على بعد خطوات من البقاء

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أكد ناصر الطنيجي عضو شركة كرة القدم بنادي البطائح، الناطق الرسمي أن الفريق الأول واصل تدريباته اليومية خلال فترة توقف بطولة الدوري أعاد خلالها الجهاز الفني ترتيب الأوراق ومعالجة بعض الأمور الفنية، حتى يدخل الفريق للمباريات المقبلة بصورة مختلفة وأفضل من السابقة سعياً لتحقيق النتائج الإيجابية التي تقوده للبقاء في دوري الأضواء بعد أن بات الفريق على بعد خطوات من تحقيق الهدف، مشيراً إلى أن الجهاز الفني قام بتحديد زمن للحصص التدريبية اليومية بما يتناسب مع شهر رمضان في الساعة العاشرة مساءً وهو أفضل توقيت لإقامة التدريبات في الشهر الفضيل.

مباريات حاسمة

وأضاف الطنيجي إن فريق البطائح تنتظره مباريات حاسمة في دوري أدنوك للمحترفين وثقتهم كبيرة بالجهازين الإداري والفني واللاعبين في قيادة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية التي تدعم مشواره في البطولة، موضحاً أن الحظ أدار ظهره للفريق في بعض المباريات التي قدم خلالها اللاعبون أفضل ما عندهم، وسيتمسكون بالأهداف التي وضعوها بداية الموسم وأبرزها البقاء في دوري المحترفين.

دعم كامل

وأعلن الطنيجي عن تقديمهم دعمهم الكامل للجهازين الإداري والفني للفريق واللاعبين، وتقديم كل ما يساعدهم في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة التي يدشنها الفريق أمام عجمان يوم الجمعة المقبل وهي أولى مواجهات الفريق في شهر رمضان المبارك، مهنئاً الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تحضيرات

ويواصل فريق البطائح تحضيراته في شهر رمضان وسط أجواء إيجابية قبل مواجهة لحساب الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، ويسعى «الراقي» بقيادة المدرب المغربي سعيد شخيت إلى استثمار الفترة الحالية لتجهيز الفريق والوصول إلى الفورمة المطلوبة من أجل العودة لسكة الانتصارات بعد الوصول إلى المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

ويعتبر آخر انتصار حققه الفريق في الدوري، قبل ختام الدور الأول في الجولة الحادية عشرة أمام دبا الفجيرة، ليعاند الحظ «الراقي» في العديد من المباريات خلال الدور الثاني للمسابقة التي حقق منها 3 تعادلات أمام اتحاد كلباء وبني ياس والظفرة، ويسعى الوافد الجديد في دورينا إلى القتال في المباريات الـ 6 المتبقية من أجل حصد مزيد من النتائج الإيجابية لاسيما وأنه تنتظره مباريات في غاية الصعوبة بعد مواجهة عجمان أمام المتصدر شباب الأهلي ثم منافسه المباشر دبا الفجيرة يليه الجزيرة والنصر قبل الوصول إلى المباراة الختامية أمام العين.

وخاض الفريق تدريباته بصفوف شبه مكتملة في الأيام الماضية على ملعبه استاد خالد بن محمد الذي ينتظر أن يخوض عليه ثاني مبارياته الرسمية أمام عجمان والذي يسعى أمامه إلى رد الاعتبار بعد الخسارة على يد «البرتقالي» في مواجهتين سابقتين هذا الموسم في مسابقة الدوري وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

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