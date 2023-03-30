لابا كودجو يتصدر هدافي الدوريات العربية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعتلي التوغولي لابا كودجو قائمة أعلى الهدافين تسجيلاً في بطولات الدوريات المحلية العربية هذا الموسم حتى الآن برصيد 21 هدفاً، سجلها لصالح فريقه العين على مدى 20 جولة من دوري أدنوك للمحترفين، ويأتي في المرتبة الثانية عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي بتسجيله 15 هدفاً في الدوري السعودي، ثم الكيني مايكل أولونجا لاعب الدحيل القطري، الذي قام بتسجيل 13 هدفاً في الدوري القطري، والثلاثة من المهاجمين الذين يتميزون بالخطورة التهديفية مع فرقهم.

وفي المرتبة الرابعة يأتي هداف النصر الكويتي اللاعب محمد الدهام برصيد 12 هدفاً، ومن بعده رفيق الكامرجي لاعب اتحاد بن قردان برصيد 11 هدفاً، يليه لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ الذي يعتلي صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف، ويتصدر حمزة هنوري لاعب الفتح صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 9 أهداف، متساوياً مع أمين فريد لاعب الفيصلي الأردني، ومن بعده يأتي أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف هداف الدوري الجزائري، برصيد 8 أهداف.

منافسة محلية

وفي الأمتار الأخيرة لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لن تتوقف المنافسة على تحديد بطل الدوري وحسب، وإنما تمتد إلى الفائز بلقب هداف النسخة «15»، حيث تدور منافسة قوية بين الثلاثي، التوغولي لابا كودجو لاعب العين، الذي يعتلي صدارة الهدافين بنهاية الجولة 20 للدوري، بتسجيله 21 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن مهاجم الجزيرة علي مبخوت صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفاً، ولاعب الوصل فابيو دي ليما الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 15 هدفاً، وكل منهم يطمح في مزيد من الأهداف خلال الجولات الست المقبلة لينفرد باللقب الغالي.

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