كايو كانيدو: فرص الإمارات كبيرة في بلوغ مونديال 2026

المصدر: البيان

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استبشر كايو كانيدو مهاجم منتخبنا الإماراتي، خيرا بقرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة.

وستشهد البطولة تواجد 48 منتخبا عوضا عن 32، منها 8 مقاعد ونصف المقعد للقارة الآسيوية.

وقال كانيدو: "حلم التأهل لم يتحقق في 2022 على الرغم من أننا كنا قريبين، كنا قد فزنا في الجولة الأخيرة (من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية) على كوريا الجنوبية، ثم قدمنا مباراةً جيدةً أمام أستراليا (في الملحق الآسيوي)".

وواصل متحدثا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية، "بالتأكيد، هذا الحلم لا يزال قائما، وليس بعيدا، لا سيما مع زيادة عدد المنتخبات المتأهلة".

واسترسل صاحب القميص رقم 11، "ما زال أمامنا طريقٌ طويلٌ لنقطعه حالياً، لدينا استحقاقٌ مقبلٌ يتمثّل في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وعلينا العمل من أجل التتويج بها".

وسُئل كانيدو عن حظوظه في المشاركة مع المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، ليجيب، "سأكون في الـ 35 من العمر. (ولكن) طالما إني لاعبٌ محترفٌ، فسأعمل دونما شكٍ على أن أكون جاهزا لتقديم كل ما لدي لمساعدة الأبيض على التأهل".

واختتم صاحب الـ 31 مباراةً دوليةً تصريحاته قائلا، "الأبيض يضم لاعبين جدد حاليا. نحن على الطريق الصحيح، ومتحفزون لما هو قادم".

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