الإمارات وعجمان يتوجان ببطولتي الناشئين

المصدر: (دبي - البيان)

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تُوج نادي الإمارات ببطولة دوري الناشئين لكرة القدم تحت 16 سنة (أ) للموسم الحالي، رغم خسارته أمام العين بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة. وحسم فريق الإمارات اللقب بعد انفراده بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة.

على جانب آخر، تُوج فريق عجمان بطلاً لدوري الناشئين تحت 16 سنة (ب) بعد فوزه على فريق الرمس بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء أمس في ملعب الرمس، ضمن مباريات الجولة 27 والأخيرة من المسابقة. وحصد فريق عجمان اللقب بعد وصوله للنقطة 67.

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