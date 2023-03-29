24 فريقاً في «رمضانية الوفاء» لكرة القدم

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد العميد أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، انطلاق فعاليات بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم بنسختها الخامسة في حديقة الورقاء، بحضور العقيد سعيد المدحاني، نائب مدير مركز شرطة الراشدية، وغانم أحمد، مدير البطولة، وفاطمة أبوحجير، منسقة البطولة.

وأكد العميد أحمد السعدي أن البطولة التي يشارك فيها 24 فريقاً من مختلف الجاليات في دبي، وتتولى تنظيم وإدارة مختلف فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية» للسنة الثانية على التوالي، تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في إسعاد أفراد المجتمع.

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