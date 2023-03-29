افتتاح أنيق لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، افتتحت مساء أول من أمس، النسخة العاشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

حضر حفل الافتتاح راشد سعيد العامري، وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة.

وأكد راشد سعيد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على أهمية البطولة كونها ملتقى رياضي شبابي يشكل مساحة للتلاقي الاجتماعي بين موظفي ديوان الرئاسة والمؤسسات المشاركة في البطولة مما يعزز الروابط الاجتماعية بين الجميع عبر التنافس الرياضي المميز الذي ظلت تقدمه البطولة منذ تأسيسها ووصولها إلى النسخة العاشرة هذا العام.

وأثنى على الدور المهم لشركاء نجاح البطولة، كل من مجموعة اتصالات وفندق قصر الإمارات وطيران رويال جت، وكذلك اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية متقدماً لهم بالشكر على دورهم في إثراء البطولة عبر الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهم مع بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم.

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وأضاف: حرصت اللجنة المنظمة على استحداث منطقة مخصصة للمشجعين «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وذلك حتى تغطي البطولة كل شرائح المجتمع، وكي لا تكون محصورة بين الفرق المتنافسة داخل أرضية الملعب، ولتوفير منطقة تمكن المشاركين والجماهير والعائلات من الاستمتاع بأجواء البطولة التي تتطور عاماً بعد الآخر.

ومن جانبه أعرب سلطان ضاحي الحميري مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي، عن شكره وتقديره لجميع الفرق المشاركة في النسخة العاشرة لكأس منصور بن زايد لكرة القدم.

وقال: نتطلع عبر النسخة العاشرة من البطولة إلى تعزيز مفهوم أهمية ممارسة الرياضة في جميع المؤسسات، لأجل تبني أسلوب حياة صحي، وذلك عبر البطولة التي تعتبر منصة رياضية تنافسية تمنح الفرصة للجميع للمشاركة والتنافس الأخوي طوال أيام البطولة وسط أجواء مميزة، تعزز من روح العائلة الواحدة بين جميع المشاركين، بما يخدم المصلحة العامة ويقوي الروابط الاجتماعية بين المؤسسات المشاركة في البطولة.

وتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة التي ترتكز على التنافس الرياضي المميز، الذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتشجيعهم المستمر نحو الانخراط في الأنشطة الرياضة. ودشن مكتب الأمين العام مشواره في البطولة، بالفوز على نادي سيتي غولف بهدفين دون مقابل، وذلك في انطلاقة الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، حقق فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بداية قوية بفوزه على مكتب الشؤون القانونية برباعية مقابل هدف.

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