عبدالله القميش: الظفرة سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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قال عبدالله القميش حارس مرمى الظفرة، إن فريقه متمسك بأمل البقاء في دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 8 نقاط قبل 6 جولات من نهاية المنافسة، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة المهمة، مؤكداً أن زملاءه يدركون حجم المسؤولية وعازمون على تقديم أفضل ما عندهم لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

وأضاف: نعلم أن موقفنا صعب ومهمتنا أصعب لكن ما دام هناك أمل والفرصة موجودة لتفادي الهبوط، لا يمكن أن نستسلم بل يجب أن نقاتل حتى آخر لحظة، لأن ذلك واجبنا كلاعبين تجاه النادي وجمهوره.

وشدد عبدالله القميش «29 عاماً»، على أن تحقيق الانتصارات يتطلب أداء كل مباراة متبقية في الدوري باعتبار أنها نهائي كؤوس، مبيناً أن أي فريق عندما يلعب النهائي فإنه يضع الفوز خياراً وحيداً، لأن المباراة لا تقبل سوى الفوز، وأضاف: وبالفهم ذاته يجب أن نلعب مبارياتنا المقبلة، لأن أي نزيف للنقاط لن يكون من مصلحتنا حتى ولو بالتعادل، المهم أن نخدم أنفسنا أولاً بجمع النقاط دون النظر لنتائج بقية الفرق.

تطور الأداء

وأثنى حارس مرمى الظفرة على المستوى الذي قدمه زملاؤه اللاعبون أخيراً، وقال إن هناك تطوراً ملحوظاً في الأداء، خصوصاً بعد أن تولى بدر الإدريسي القيادة الفنية، وأضاف: المنظومة تطورت كثيراً في الجوانب الدفاعية والهجومية، وأصبح الفريق يقدم كرة قدم بمستوى أفضل من السابق، وهذه نواحٍ إيجابية يمكن أن نعتمد عليها في الفترة المقبلة لكسب النقاط، الحقيقة أنه من دون مستوى لا يمكن أن تفوز في المباريات، لأن غياب الأداء الجيد يعني وجود خلل في المنظومة، وبالتالي تحدث الخسارة حالياً، فإن الوضع مبشر بإمكانية تحقيق نتائج مرضية تكون بمثابة بداية لوضع الفريق في المكان الذي يستحقه بين أندية المحترفين.

وعاد عبدالله القميش وأكد أنه من المهم التحلي بالثقة وعدم اليأس وبذل المزيد من الجهد في بقية مشوار البطولة، وقال: الظفرة يستحق أن يكون في مركز أفضل لكن ليس بالأمنيات فقط، وإنما بالنتائج التي يجب أن نسعى من أجلها بكل قوة، وبعد أن نؤدي واجبنا في أرضية الملعب سنرى إلى أين ستقودنا نهاية المنافسة.

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