قمة العين وشباب الأهلي لا تعترف بالتاريخ والحاضر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تتطلع أنظار جماهير دوري أدنوك للمحترفين، إلى قمة العين وضيفه شباب الأهلي يوم السبت المقبل، التي ستقام على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في أجواء رمضانية جميلة، هذه القمة عودتنا أنها لا تخضع لمعايير «التاريخ والحاضر» أو «الزمان والمكان»، ويدخلها «فرسان دبي» وهم في صدارة جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن «الزعيم» صاحب المركز الثاني.

وتحظى المواجهة بأهمية كبرى، مع تأثيرها المباشر على الصراع الدائر على درع الدوري، بين شباب الأهلي الطامح إلى العودة لمنصة التتويج بعد غياب 5 مواسم، إذ كان لقبه السابع والأخير في موسم 2015 - 2016، ومنها 3 مرات في عصر الاحتراف في مواسم 2008 - 2009، 2013 - 2014 و2015 - 2016 .

بينما يسعى العين، إلى عرقلة مسيرة «فرسان دبي» نحو اللقب، بتحقيق الفوز السبت المقبل، والتمسك بأمل المحافظة على درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي، وتعزيز اعتلائه لقمة أكثر الأندية فوزاً بالدوري برصيد 14 مرة، ومن بينها 5 مرات في عصر الاحتراف في مواسم 2011 - 2012، 2012 - 2013، 2014 - 2015، 2017 - 2018 و2021 - 2022.

وعلى الرغم من فارق 5 نقاط بين شباب الأهلي والعين، إلا إنه من الصعب توقع نتيجة مباراة الفريقين في الجولة 21، خصوصاً مع اقتراب وصول قطار الدوري إلى محطته الأخيرة، إذ تعتبر مواجهاتهما دائماً خارج التوقعات، وتبقى خلالها كل الاحتمالات مفتوحة، رغم التفوق التاريخي للعين في دوري المحترفين، بتحقيق 12 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات لشباب الأهلي، والتعادل في 7 مباريات، وسجل خلالها العين 48 هدفاً، وشباب الأهلي 35 هدفاً.

ثنائية نادرة

وتبادل الفريقان الفوز في المواجهتين اللتين جمعتا بينهما هذا الموسم، ففي اللقاء الأول، فاز شباب الأهلي 2 - 1، على ملعب استاد راشد بدبي في الجولة 8 للدوري، وحال تكرار فوزه السبت، ستكون المرة الثانية فقط التي حقق فيها الفوز على العين في الدورين الأول والثاني لدوري المحترفين منذ موسم 2013 - 2014، حين حقق الفوز 1 - 0 و3 - 2.

بينما حقق العين الفوز على شباب الأهلي 2 - 0، في اللقاء الثاني الذي جمع بينهما هذا الموسم، وجرى على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما تبادل الفريقان الفوز 3 مرات في آخر 10 مواجهات جمعت بينهما في المسابقات المحلية، وتعادلا في 3 مباريات، إضافة إلى نهائي كأس المحترفين موسم 2021 - 2022، والتي انتهت بالتعادل 2 - 2، وحسمها العين 5 - 4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وتوج بالكأس.

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وفي آخر 5 مباريات جمعت بينهما في دوري المحترفين، لم يغب العين عن التسجيل، وكان الفوز الأكبر 2 - 0، والذي حققه «الزعيم» هذا الموسم، فيما تغيب «فرسان دبي»، عن التسجيل مرة واحدة، وللمصادفة كان ذلك في الجولة 21 لدوري الموسم الماضي، وعلى ملعب استاد هزاع بن زايد، والذي شهد أيضاً، الفوز الأكبر لشباب الأهلي بنتيجة 4 - 1، في مباراة الفريقين في الجولة 15 لموسم 2020 - 2021.

ومنذ فوز شباب الأهلي على العين 2 - 1، في الجولة 8 من دوري هذا الموسم، ولم يخسر العين أي مباراة بعدها حتى الجولة الماضية، عندما تعثر أمام ضيفه النصر بالخسارة 0 - 1.

بينما حقق شباب الأهلي الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة. ويسجل تاريخ دوري المحترفين، أن أكبر فوز للعين كان بنتيجة واحدة 5 - 1 في الجولتين 2 و13 لموسم 2009 - 2010، و4 - 0 في الجولة 16 لموسم 2010 - 2011، والفوز الأكبر لشباب الأهلي كان بنتيجة 6 - 3 في الجولة الأولى لموسم 2012 - 2013، ولم يسبق أن تعادل الفريقان بنتيجة أكبر من 2 - 2، وتكررت النتيجة مرتين في الجولتين 9 و20 لموسم 2008 - 2009.

أما التعادل الأكبر منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية، فتحقق في مايو 2015، وكان بنتيجة 3 - 3، عندما التقى الفريقان على ملعب استاد هزاع بن زايد، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

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