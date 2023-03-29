يوسف البطران لـ « البيان »: رأس الخيمة في حاجة لصالة رياضية ومضمار

المصدر: دبي - العوضي النمر

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طالب يوسف البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، بإنشاء صالة رياضية تخدم النشاط المحلي بالإمارة في مختلف الألعاب إضافة إلى استضافة العديد من الأنشطة والفعاليات القارية التي تستضيفها الدولة، وقال في حديثه لـ«البيان»: لا يوجد بمدينة رأس الخيمة صالات تستضيف الأنشطة التي تقوم بها بعض الاتحادات والعديد من دوريات الألعاب التي تقام في الصالات، وقال إن إنشاء مثل تلك الصالة يحفز أندية الإمارات على تنظيم المسابقات والأنشطة التي تخدم شباب الوطن والمنتخبات الوطنية.

مضمار رياضي

كما طالب بضرورة إنشاء مضمار رياضي لخدمة قطاع كبير من الشباب الذين يزاولون ألعاب المضمار مثل ألعاب القوى وفروعها، وقال البطران: إننا عرضنا هذه المطالب على معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال حضور معاليه جلسة مناقشة سياسة الهيئة في المجلس الوطني الاتحادي، ونحن على ثقة بأن معاليه لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق حلم وأمنية أبناء رأس الخيمة، بما يعزز من نشاطها ومنح الفرصة أمام شبابها لمزاولة العديد من الرياضات بما يخدم المنتخبات الوطنية لتلك الألعاب.

اللاعب المقيم

وفيما يتعلق بقضية اللاعب المقيم التي تقوم الأندية بالاعتماد عليه بنسبة كبيرة في قطاع المراحل السنية قال يوسف البطران: خلال السنوات الأخيرة تلاحظ زيادة اهتمام أولياء أمور اللاعبين المواطنين بالتحصيل العلمي لأبنائهم من منطلق أنه المستقبل الآمن بعد انتهاء مزاولة اللاعب للرياضة، مما أثر على جذب الأندية للاعبين المواطنين، ومع صدور قانون الاستعانة باللاعب المقيم وجدته الأندية مخرجاً لها لعلها تجد مواهب تفيدها والمنتخبات الوطنية مستقبلاً، وهي بالطبع تجربة حديثة أكيد ستخضع للتجربة ومن ثم التقييم، ونحن بحاجة إلى تقييم مشاركة اللاعب المقيم في مسابقات تحت 18 سنة، من خلال تخصيص عدد معين للمشاركة في تلك المسابقات بما يفيد الأندية ولا يؤثر على المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

واختتم يوسف البطران بقوله: نحن بحاجة أيضاً إلى الاهتمام بالرياضة في المدارس فهي المعمل الذي يفرخ لنا العديد من المواهب التي تفيد الأندية في العديد من الألعاب، وعودة الرياضة المدرسية ستساهم في اكتشاف المواهب وستساهم في رفع شأن العديد من ألعاب المنافسات.

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