محمد سرور: الحصن يسير بخطى ثابتة نحو الصعود

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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قال محمد سرور المشرف على فريق دبا الحصن وصيف دوري الدرجة الأولى إن فريقه يسير بخطى ثابتة وملموسة نحو الأضواء لافتاً إلى أن الجهاز الفني يأخذ كل مباراة «بالقطعة» ولن نستعجل النتائج مشيراً إلى أن المباريات المتبقية من المسابقة تعتبر في غاية الصعوبة ويجب التركيز فيها من قبل اللاعبين مع ضرورة تطبيق تعليمات المدرب مصطفى اسكندروفيك والذي تولى المهمة خلفاً لمحمد الجالبوت بعد أن عمل مساعداً له طوال الفترة الماضية من المسابقة.

ويحتل الحصن وصافة الترتيب برصيد 51 نقطة خلف حتا المتصدر برصيد 59 نقطة فيما يأتي الإمارات ثالثاً بفارق نقطة عن دبا الحصن برصيد 50 نقطة ويتوقع أن يكون الصراع على أشده بين الحصن والصقور في الجولات المقبلة بعد أن اقترب حتا من حسم البطاقة الأولى.

وأشار سرور في تصريح لـ «البيان» إلى أن دبا الحصن غاب عن خوض مباريات الأسبوع 27 وسيظهر خلال الجولة المقبلة أمام فريق بينونة في مباراة لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض خصوصاً وأن بينونة سيخوض هذا اللقاء من أجل مغادرة مركزه الحالي «قبل الأخير» ولذلك فإن لاعبي دبا الحصن مطالبون بالمحافظة على كامل التركيز وعقب لقاء بينونة يرحل الحصن للقاء الجزيرة الحمراء ومن بعده يواجه التعاون في ملعب النادي ثم الحمرية ومسافي ومصفوت والذيد في ختام المسابقة.

وأهاب سرور بجمهور منطقة دبا الحصن التواجد في الجولات السبع المتبقية من عمر المسابقة وأن يكون أنصار الفريق حضوراً لكافة المباريات التي تلعب في ملعب دبا الحصن أو خارج القواعد لافتاً إلى أن طموحاتهم كبيرة هذا الموسم ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في المباريات المقبلة .

مراجعة

وفي منحى آخر دعا سرور إلى ضرورة مراجعة وإعادة النظر في قرار التعاقد مع اللاعبين المقيمين وقال لا يُعقل أن يتعاقد ناد واحد مع 14 لاعباً من المقيمين، مشيراً إلى أن فرص المواطنين في الحصول على مقعد في التشكيلة الأساسية ستكون صعبة وبالتالي يؤثر ذلك على المنتخبات الوطنية.

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