الإمارات تفوز على تايلاند ودياً بثنائية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره التايلاندي 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في ختام معسكر «الأبيض» في العاصمة أبوظبي خلال التوقف الدولي، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة أبرزها نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل هدفي المباراة حارب عبد الله (55) وعبد السلام محمد (79).

نجح «الأبيض» في استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له على مدار شوطي المباراة في ظل أفضلية واضحة للمنتخب التايلاندي الذي كان الطرف الأخطر والأكثر محاولات هجومية أغلب فترات اللقاء، وسنحت له فرص عدة للتسجيل خصوصاً في شوط المباراة الأول الذي شهد خطورة على مرمى خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا، حيث ظهر بمستوى غير مقنع استمراراً للحالة التي بدا عليها في ودية طاجيكستان.

وفي الشوط الثاني اعتمد المنتخب على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم خاصة مع السيطرة الواضحة للاعبي تايلاند، حيث نجح خالد عيسى في التصدي لأكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وتمكن حارب عبد الله من تسجيل الهدف الأول برأسية من العرضية التي أرسلها طحنون الزعابي جهة اليسار، قبل أن يضيف المدافع عبد السلام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 79 من كرة ثابتة أرسلها عبد الله رمضان داخل المنطقة حولها عبد السلام محمد في شباك الضيوف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز