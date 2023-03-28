كأس سلمان بن عبد العزيز.. مشاركة إماراتية عن طريق الوحدة

المصدر: وام

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يأمل فريق الوحدة الممثل للكرة الإماراتية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، في الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة التي تضم نخبة الأندية العربية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة 37 فريقا، وتقام نهائيتاها في مدن أبها والباحة والطائف بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت منافسات البطولة بالدور الأول من التصفيات يوم 13 مارس الجاري، وحتى 21 من الشهر نفسه، على أن تستأنف السبت المقبل الأول من ابريل، لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم، قد قرر تسمية نادي الوحدة للمشاركة في البطولة بنسختها الحالية. وبحسب القرعة، فسوف يلتقي الوحدة مع فريق البرج اللبناني في ذهاب الدور الأول من البطولة يوم 4 ابريل المقبل على استاد آل نهيان، وعلى الملعب نفسه أيضا في إياب الدور نفسه يوم 8 ابريل.

وتعد مشاركة الوحدة هي التاسعة للأندية الإماراتية في البطولة على مدار تاريخها، حيث شاركت كل من أندية الشارقة في نسخة 1988، وشباب الأهلي بمسماه القديم" الشباب" في نسخة 1992، والوصل في نسخة 1995 التي تأهل فيها لنصف النهائي، وشباب الأهلي في نسخة 2007، و"الشعب" في نسختي 2008، و2009، والوصل مجددا في نسخة 2018-2019، التي شارك فيها الجزيرة أيضا.

ويعول الوحدة كثيرا على صحوته بمسابقة دوري أدنوك للمحترفين حيث يتواجد رابعا في جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، من أجل تحقيق انجاز في البطولة العربية، وتخطي انجاز الوصل في نصف النهائي في نسخة 1995، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة من أجل المنافسة على اللقب.

ويطمح الوحدة في حسم قمته أمام الشارقة يوم الجمعة المقبل بالجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين والتي تقام على ملعبه، لتكون دافعا قويا له قبل المشاركة في البطولة العربية.

وتضم قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري، والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري، والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري، وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني، ونواذيبو الموريتاني، والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، بجانب فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

وبحسب نظام البطولة يتأهل من الدور الأول 6 أندية، يضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي، والزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والهلال السعودي، والسد القطري، والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

الجدير بالذكر أن مباريات الدور التمهيدي الأول التي انطلقت في 13 مارس الجاري، قد شهدت تعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي 1-1، وفوز الهلال السوداني على المنامة البحريني 3-0، وفوز المحرق البحريني على السيب العماني 2-0، وفوز الكويت الكويتي على شبيبه الساورة الجزائري 1-0، وفوز نواذيبو الموريتاني على شباب الأردن 4-1، وفوز الجيش الملكي المغربي على الاتحاد الليبي 4-1، وتعادل شبيبة الساورة الجزائري مع الكويت الكويتي 1-1.



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