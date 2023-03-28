الجزيرة.. موسم لـ «الشباب»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ركز الجهاز الفني للجزيرة خلال الموسم الحالي على وجود عدد من اللاعبين صغار السن ضمن قائمة الفريق الأول في جميع المباريات، مع منح بعض الشباب فرصة المشاركة والظهور، لاكتساب الخبرة، في خطوة استهدف عبرها النادي تحضير فريق المستقبل، دون إهمال الحاضر، الذي ينافس فيه على كل البطولات، عبر مجموعة من العناصر الشابة، وأسماء الخبرة، بقيادة علي خصيف وعلي مبخوت.

ومنذ بداية الموسم الحالي، ظل الهولندي مارسيل كايزر يضم لقائمة المباريات مجموعة من العناصر التي تتراوح أعمارها بين 18 إلى 21 عاماً، ضمن قائمة الفريق في جميع المواجهات، ونال البعض منهم فرصة المشاركة المستمرة، أبرزهم زايد سلطان الزعابي «21 عاماً»، والذي شارك في 16 من 20 مباراة بالدوري، وقدم مستويات متميزة، جعلت المدرب يعتمد عليه أساسياً في التشكيلة، خاصة خلال الجولات الماضية. ومنح كايزر أيضاً فرصة المشاركة للاعب علي المعمري، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يعتبر أصغر لاعب ارتدى شعار الفريق الأول في الموسم الحالي، والذي دافع عنه في 6 مباريات.

إعارة

واستفاد النادي أيضاً من إعارة الشاب أحمد فوزي «21 عاماً»، إلى الظفرة، في النصف الأول من الموسم، حتى ينال فرصة اللعب، في ظل وجود أسماء كبيرة في الجانب الهجومي بكشوفات الفريق، ونجح فوزي في خوض 10 مباريات، قبل أن يعود للدفاع من جديد عن قميص «فخر أبوظبي» مؤخراً. وشارك عدد من اللاعبين الصغار في مباراة واحدة، مثل راكان المنهالي حارس المرمى «21 عاماً»، نواف الحارثي «20 عاماً»، ومبارك بنزامة «19 عاماً»، وكل هذه الأسماء توجد ضمن القائمة للمشاركة في أي مباراة مع الفريق الأول.

كما يعتمد الجزيرة على أسماء شابة في «فئة المقيم»، لديها حضور قوي ومؤثر، تشارك بشكل أساسي، وتعتبر من أفضل عناصر الدوري على مستوى اللاعبين المقيمين، بقيادة عمر تراوري «20 عاماً»، الذي ظهر في جميع مباريات الدوري، والبرازيلي برونو دي أوليفيرا «21 عاماً»، والذي شارك في 15 مباراة.

خبرة

وبجانب اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل قوة الجزيرة، فإن تشكيلة الفريق الأساسية تشهد وجود أسماء صغيرة بخبرة كبيرة، تفوق أعمارها، مثل عبد الله رمضان، محمد العطاس «25 عاماً»، خليفة الحمادي «24 عاماً»، عبد الله إدريس «23 عاماً»، وغيرهم من الأسماء القادرة على اللعب لسنوات طويلة مع اللاعبين الصغار الحاليين، ما يؤكد أن العمل في النادي يتم برؤية إدارية وفنية، تستهدف المستقبل، مع الاعتماد على أبناء النادي من خريجي الأكاديمية.

فرصة

يتوقع أن يوزع الجهاز الفني فرصة المشاركة على اللاعبين الشباب في المباريات المقبلة، بعد أن أصبحت حظوظ الفريق في نيل لقب الدوري ضئيلة لاكتساب الخبرة، وتطوير القدرات عبر مباريات رسمية قوية، حيث يحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر حتى الجولة 20 من المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز