10 من 21 نقطة تعيد حتا لـ«المحترفين»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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بات فريق حتا الأقرب لخطف بطاقة الصعود الأولى المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين، ولا تفصل الإعصار سوى 10 نقاط فقط من 21 نقطة متاحة حالياً على أرضية الملعب، إذ يحتاج إلى 3 انتصارات وتعادل خلال المباريات السبع المتبقية من عمر الدوري.

وإذا قدّر لفريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني لحتا الحصول على النقاط العشر من المواجهات السبع المتبقية من عمر الدوري، فسيكون حينها الإعصار صاحب البطاقة الأولى المؤهلة لدوري الأضواء والشهرة.

فوز صعب

ووصل الفريق، أول من أمس، إلى النقطة 59 بعد الفوز الصعب على الحمرية «العنيد» على أرضية ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف ليحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم طوال 15 مباراة متتالية وتعود آخر هزيمة للفريق إلى نوفمبر الماضي ضمن الجولة 11 أمام مسافي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتشاء الصدف أن تكون مباراة الإعصار في الجولة المقبلة أمام مسافي يوم 2 أبريل المقبل ضمن الجولة 28 من المسابقة، ولذلك فإن هذه المواجهة ربما تكون رد اعتبار لفرقة الإعصار.

مواجهات

وتبدو مواجهات الإعصار سهلة على الورق لكن لاعبي الفريق مطالبون بالحفاظ على كامل تركيزهم، حيث يواجه حتا مسافي ومن بعده يرحل لملعب جاره مصفوت، ثم يستقبل الذيد ضمن مباريات الأسبوع 30، وبعدها يواجه فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير، تليها مباراة العربي في أم القيوين، ثم يلاقي الرمس، وسيتي في الجولة الأخيرة المقامة يوم 21 مايو القادم بملعب الإعصار، حيث تتمنى جماهير حتا بأن تكون هذه المباراة احتفالية بالصعود.

ويمتلك حتا أفضل هجوم في الدوري بعد تسجيل اللاعبين 59 هدفاً وهو نفس رصيد الفريق من النقاط في وقت استقبلت فيه شباك حتا 29 هدفاً.

إشادة

وأشاد الدكتور عبد الله مسفر مدرب حتا بنتائج الفريق، مشيراً إلى أن حتا عازم على السير في طريق الانتصارات وتحقيق حلم جماهير الفريق بالصعود والتأهل من جديد إلى دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن الروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون هي التي قادتهم إلى تحقيق الانتصارات.

وأشار الدكتور عبد الله مسفر إلى أن المباريات المقبلة تعتبر نهائي كؤوس وسنخوضها بكل قوة، مشيراً إلى أن فريقه لم يضمن الصعود وعلينا اللعب بذات الروح وتقديم الأفضل أمام مسافي ومصفوت والذيد وفرسان هيسبانيا والعربي والرمس وسيتي وهي المباريات المتبقية للفريق ضمن دوري الدرجة الأولى.

ووجه مسفر الشكر إلى سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، ولمجلس إدارة النادي برئاسة علي البدواوي، والمدير التنفيذي علي عبد الله، وبقية أعضاء المجلس لتواجدهم الدائم والمستمر مع الفريق وتسهيل كل العقبات من أجل أن يكون الفريق الأول دائماً في المقدمة، مختتماً: ولا ننسى دور مجلس دبي الرياضي. ولا بد من توجيه الإشادة للاعبين الذين يبذلون كل شيء من أجل الفريق ولا تزال أمامهم مباريات مصيرية، وأتمنى أن يواصل بالروح نفسها من أجل تحقيق حلم جماهير الإعصار.

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