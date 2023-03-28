نجاح كبير لبطولة دبي لأكاديميات كرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»؛ الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وشركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث وشركة انسبراتوس (ISD) مستضيف مباريات البطولة، التي أقيمت على ملاعب مدينة دبي الرياضية، وشارك فيها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وتوج أحمد سالم مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وعمر اليبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد الإمارات لكرة القدم، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في جميع الفئات واللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية، حيث فاز فريق فرسان إسبانيا بالمركز الأول في فئة تحت 18 سنة للدرجة الأولى، وفاز فريق النجمة الزرقاء بالمركز الأول في الدرجة الثانية، وفي فئة تحت 16 سنة فاز فريق نادي سيتي بالمركز الأول في الدرجة الأولى، وفاز فريق لاليغا بالمركز الأول في الدرجة الثانية، وفاز فريق أيكونز بالمركز الأول في الدرجة الثالثة،، وفي بطولة الكأس تحت 16 سنة فاز فريق فرسان إسبانيا.

نتائج

وفي فئة تحت 14 سنة الدرجة الأولى فاز فريق إسبانيا، وفي الدرجة الثانية فاز فريق سي إف إف ايه، وفي الدرجة الثالثة فاز فريق يوفنتوس، وفي الدرجة الثالثة ب فاز فريق دراجون 12، وفي بطولة الكأس تحت 14 سنة فاز فريق أرابيان سترايكرز. وفي فئة تحت 12 سنة في الدرجة الأولى فاز فريق ريدز، وفي الدرجة الثانية فاز فريق نادي يونايتد أف سي، وفي الدرجة الثالثة فاز فريق تالنتد، وفي بطولة الكأس تحت 12 سنة فاز فريق إمباير.

وفي فئة تحت 10 سنوات في الدرجة الأولى فاز فريق تالنتد، وفي الدرجة الثانية فاز فريق سي إف إف ايه، وفي الدرجة الثالثة فاز فريق غولدن ستارز، وبطولة الكأس تحت 10 سنوات فاز فريق نادي يونايتد أف سي. وفي فئة تحت 9 سنوات في الدرجة الأولى فاز فريق شباب الأهلي، وفي الدرجة الثانية فاز فريق آي إس إم، وفي بطولة الكأس تحت 9 سنوات فاز فريق الوصل. وفي فئة تحت 8 سنوات في الدرجة الأولى فاز فريق لاليغا الأبيض، وفي الدرجة الثانية فاز فريق فوكسز، وفي بطولة الكأس تحت 8 سنوات فاز فريق النصر.

وفي منافسات الفتيات فاز فريق إمباير بالمركز الأول لفئتي 14 و16 سنة، فيما حل فريق أي أف سي ثانياً تحت 16 سنة، وفريق أليانس ثانياً تحت 14 سنة.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 150 فريقاً مثلوا 42 أكاديمية كرة قدم حكومية وخاصة تنافسوا في 1200 مباراة على مدار 20 أسبوع ضمن 8 فئات عمرية مختلفة هي تحت: 7-8-9-10-12-14-16-18 للبنين والبنات، وأدار المباريات 40 حكماً، واستقطبت البطولة أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين المهتمين باستقطاب المواهب في قطاع الأكاديميات، حيث تواجد مراقبو المواهب في كل مباراة لاختيار اللاعبين ممن لديهم مهارات عالية لضمهم إلى الفرق، وفي نهاية البطولة تم تكريم أفضل الفرق واللاعبين وحراس المرمى.

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