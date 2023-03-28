«الأبيض» يختتم معسكر «الإصابات» بودية تايلاند

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيره التايلاندي، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الودية الثانية التي يخوضها «الأبيض»، وذلك في ختام معسكره بالعاصمة أبوظبي، خلال فترة التوقف الدولية، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، في مقدمها نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وكان «الأبيض» قد خاض وديته الأولى أمام طاجيكستان، السبت الماضي، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي دون أهداف.

واستأنف المنتخب تدريباته بعد الودية الأولى، ولكن استمرت حالة الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأبيض في المعسكر الحالي، بعد استبعاد الثنائي كايو كانيدو، الذي تعرض لخلع في مفصل الكتف والترقوة، على خلفية إصابته في مباراة طاجيكستان، خرج على إثرها من الملعب، إذ سيتم عرض اللاعب على أحد الاستشاريين المتخصصين، لتحديد مدة العلاج التي يحتاجها، وغيابه عن الملاعب، إلى جانب استبعاد اللاعب سلطان عادل، الذي تعرض هو الآخر للإصابة في كاحل القدم، خلال تدريبات المنتخب. وبانضمام كايو وسلطان عادل إلى قائمة المصابين في المنتخب، يكون قد وصل عدد اللاعبين الذين خرجوا من معسكر «الأبيض» في التوقف الحالي، إلى نحو نصف القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني، بعدما استبعد 9 لاعبين في أول يومين من المعسكر، ليصل عدد اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة إلى 11 لاعباً، فيما أثبتت الفحوصات سلامة علي خصيف، بعدما تعرض لإصابة طفيفة، وخرج على إثرها في نهاية الشوط الأول من مباراة طاجيكستان.

واستدعى رودولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب، لاعب وسط نادي العين خالد البلوشي، ومهاجم النصر عبد الله أنور.

وستكون ودية تايلاند فرصة أمام الجهاز الفني، لمواصلة الدفع بالعناصر الجديدة والوجوه الشابة، والتي أعلن عن رضاه عن الأداء الذي قدمته في الودية الأولى أمام طاجيكستان، حيث دفع أروابارينا بعبد الله إدريس في بداية اللقاء، وفي الشوط الثاني، منح الفرصة لكل من أحمد عامر وعبد الله الكربي وبلال يوسف، وهم العناصر التي ترتدي قميص الأبيض للمرة الأولى.

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