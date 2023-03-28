الشعراوي يتدرب مع «ذئاب روما» في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نشر النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي، مهاجم نادي روما، فيديو لجانب من تدريباته الحالية في دبي عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، خلال فترة التوقف الحالية للدوري الإيطالي المتوافق مع أيام الفيفا، وارتباطات المنتخبات الوطنية بعدد من المباريات الودية والرسمية، وقام اللاعب بالاستعانة بالمدرب الشخصي كريس بومان، بهدف تحضيره بدنياً بشكل جيد لإكمال الموسم الجاري، وهو مدرب سبق وتعامل في الماضي مع العديد من نجوم الرياضة في الألعاب كافة.

وأوضح الشعراوي في منشوره على «إنستغرام»، أنه يريد أن يكون جاهزاً لإكمال الموسم، في ظل الالتزامات العديدة التي سيتعين على «الجيالوروسي» مواجهتها، مؤكداً ثقة في قدرة روما على الاستمرار في التقدم للأمام والمنافسة على المراكز الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام القادم، ويحتل روما، المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، وبفارق 24 نقطة عن نابولي المتصدر، بعد مرور 27 جولة فقط من المسابقة.

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