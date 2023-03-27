بداية قوية لـ «حامل اللقب» في كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ فريق مدارس الإمارات الوطنية، حملة الدفاع عن لقبه بانتصار كبير على وكالة أنباء الإمارات «وام» 4 - 0، وذلك في انطلاقة منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، المقامة على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي فاز على مكتب شؤون المجالس 2 - 1.

وأعرب اللاعب الدولي الإماراتي السابق مهند العنزي، عن سعادته بالمشاركة في النسخة العاشرة، وقال: هي بطولة غالية على قلوبنا، كونها تحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وأضاف المدافع السابق لنادي العين، والذي يشارك في البطولة مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية: بدأت تحضيراتنا للبطولة منذ شهر، نسعى إلى تحقيق اللقب، ووضع اسم الأرشيف والمكتبة الوطنية في قائمة الأبطال، لكن علينا أن نقدم الأفضل، لأن المنافسة صعبة، بسبب وجود لاعبين أصحاب مستوى عالٍ في مختلف الفرق المشاركة.

منافسات

وتتواصل منافسات البطولة، اليوم، بمباراتين ضمن افتتاح المجموعة الثالثة، حيث يلعب في اللقاء مكتب البعثات الدراسية أمام دائرة القضاء، وفي المواجهة الثانية مكتب الشؤون الخاصة بفريق المركز الوطني للتأهيل.

وشهدت النسخة العاشرة زيادة في عدد الفرق، حيث تم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات، وتستمر المنافسات إلى 11 أبريل المقبل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي، عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز