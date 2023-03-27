«الإعصار» يعزز صدارته للهواة والفجيرة يبتعد عن مناطق الهبوط

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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عزز فريق حتا صدارته لدوري الدرجة الأولى، واقترب خطوة جديدة من العودة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه المهم والصعب مساء أمس خارج القواعد على الحمرية بنتيجة 2/1، خلال المباراة التي أقيمت بملعب الحمرية في الشارقة.

أحرز هدفي «الإعصار» الكنغولي بينيك أفوبي وعبد الله جاسم في الدقيقتين 32، 90، وسجل للحمرية السوري مارديك كيفورك في الدقيقة 58، ليرفع «الإعصار» رصيده من النقاط إلى 59 نقطة، وبقي الحمرية برصيد 44 نقطة، متراجعاً نحو المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، تعادل الجزيرة الحمراء وضيفه غلف إف سي بنتيجة 2/2، وأحرز ثنائية الجزيرة الحمراء كل من غونزالو كوردوبا وأكير سكوتو، وسجل ثنائية غلف محمد ديوب وفالفو فورموزي.

وطرد حكم المباراة اللاعب حازم محمد من فريق غلف إف سي، ليصل الجزيرة الحمراء برصيده إلى 33، وغلف إلى 32 نقطة.

وحقق الفجيرة فوزاً عريضاً على مضيفه بينونة بنتيجة 3/0 عن طريق مايد راشد وأحمد مال الله وناصر خاطر في الدقائق 30، 46، 86، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 29 نقطة، وتجمد بينونة عند 15 نقطة.

وتختتم مباريات هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل بلقاء الإمارات والتعاون المؤجل لمشاركة عدد من لاعبي الصقور مع المنتخبات الوطنية.

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