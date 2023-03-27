معسكر دبي.. مكاسب عدة لنجوم نيوكاسل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق نيوكاسل يونايتد، العديد من الفوائد مع نهاية رحلته في دبي، وظهر مدربه إيدي هاو سعيداً بنجاح المعسكر، في إطار استعداداته لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد 2 أبريل المقبل، بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشار موقع «كرونيكل لايف» الإنجليزي، إلى أن 4 لاعبين كانوا الأكثر استفادة من تدريبات نيوكاسل تحت الشمس الدافئة في دبي، ويتقدمهم أنتوني جوردون، والذي خضع للتأهيل في المعسكر من وجود مشكلة في كاحل قدمه ليكون جاهزاً للقاء مان يونايتد، فيما عانى آلان ماكسيمين، من إصابة في أوتار الركبة، وكان المعسكر، فرصة للراحة والتدريب للاعب، قبل العودة إلى الملاعب، فيما بدأ كالوم ويلسون،استعادة مستواه، وكان فقد مكانه في التشكيلة لمصلحة ألكسندر إيزاك، وأكد المدرب هاو، استفادة كل من ويلسون وماكسيمين من التدريب في طقس دافئ في دبي، وقال: نأمل أن يكون اللاعبان جاهزان بعد فترة التوقف.

وفي المقابل فان السويدي اميل كرافث، والذي تغيب معظم فترات الموسم، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، فإنه رافق الفريق إلى دبي، واستمتع بأجواء المعسكر في دفعة معنوية له قبل العودة للملاعب.

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