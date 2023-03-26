إصابة مهاجم منتخب الإمارات بخلع في مفصل الكتف والترقوة

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعرض مهاجم المنتخب الوطني ونادي العين كايو كانيدو لخلع في مفصل الكتف والترقوة.

وأكد الاتحاد في بيان له أنه سيتم عرض اللاعب على أحد مستشاري العظام لتحديد برنامج العلاج ومدة الغياب عن الملاعب.

وكان اللاعب شارك مع المنتخب أمس السبت في اللقاء الودي أمام منتخب طاجيكستان، ضمن معسكر الفريق في أبو ظبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا 2023، وانتهى اللقاء على استاد آل نهيان بالتعادل السلبي.

وخرج كايو كانيدو مصابا في الدقيقة 65 بعد التحام قوي مع حارس منتخب طاجيكستان.

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