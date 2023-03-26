أروابارينا: راض عن أداء لاعبي المنتخب ويجب التحلي بالصبر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبدى أروابارينا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء اللاعبين في ودية طاجيكستان، خاصة الوجوه الشابة والعناصر الجديدة في المنتخب، معرباً عن سعادته بالروح التي ظهر عليها اللاعبون الشباب، والرغبة الواضحة من جانبهم لتقديم أنفسهم بشكل جيد مع «الأبيض».

وتعادل المنتخب الوطني مع طاجيكستان سلبياً في المباراة الودية الدولية بإستاد آل نهيان خلال معسكر «الأبيض» في أبوظبي في فترة التوقف الدولي ضمن تحضيراته الأولية للاستحقاقات المقبلة أبرزها نهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال أروابارينا مدرب «الأبيض»: راض عن أداء اللاعبين بشكل عام في المباراة والوجوه الشابة على وجه الخصوص، وفي الشوط الثاني كنا الطرف الأفضل، من دون شك أريد الفوز حتى ولو في مباراة ودية، ولكن كان ينقصنا التحلي بالهدوء أمام مرمى المنافس.

وأضاف: المباراة شهدت الدفع ببعض الوجوه الشابة والجديدة التي تنضم للمنتخب لأول مرة، وأنا أعيش مع اللاعبين ورأيت أنهم يمتلكون الشخصية والرغبة القوية في تقديم أنفسهم بشكل جيد.

وأكد أروابارينا أن غياب عدد كبير من العناصر الأساسية الدولية عن معسكر المنتخب الحالي بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين حوّل الهدف الأساسي للمعسكر والمباراتين الوديتين أمام طاجيكستان وتايلاند إلى اكتشاف لاعبين جدد ومنح الفرصة لوجوه جديدة شابة من أجل الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة.

وعن استمرار العقم الهجومي وعدم القدرة على التهديف، أوضح: سأكون قلقاً بشكل أكبر إذا لم نصنع فرصاً للتسجيل أمام مرمى المنافسين، ومنحت الفرصة لعدد من اللاعبين في الخط الأمامي، يجب أن نتحلى بالصبر، والتعامل بهدوء عندما نقترب من مرمى المنافس.

وأضاف: يجب أن نعي أننا على مشارف نهاية الموسم الكروي، وهناك حالة من التعب والإرهاق تظهر على اللاعبين، ربما لديهم الطاقة الكافية فقط لإنهاء المباريات المتبقية في الدوري، ولذلك يجب أن ندرك هذا الأمر جيداً.

وشدد أروابارينا على أن الغائبين بسبب الإصابات الأخيرة ربما لديهم خبرة ومعرفة أكبر بطريقتي وأسلوبي التدريبي، ولكنه ليس عذراً، مشيراً إلى أنه يقوم باتصالات دورية ومتواصلة مع مدربي الأندية واللاعبين تحسباً لمثل الظروف التي واجهها المنتخب في المعسكر الحالي، وقال: أمضيت 7 سنوات في الإمارات، ولدي معرفة كافية للغاية باللاعبين والكرة الإماراتية، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد، ويجب أن نستمر في ذلك العمل الجاد، وراض وسعيد جداً بالروح التي ظهر بها اللاعبون الشباب والذين سنعتمد عليهم في المرحلة المقبلة بكل تأكيد.

وأشار أروابارينا إلى أن المباراة شهدت تعرض الحارس علي خصيف وكايو كانيدو للإصابة، وسينتظر تقرير الجهاز الطبي لمعرفة تطورات إصابة الثنائي.

وقدم المنتخب الوطني أداء باهتاً ومستوى متواضعاً خلال الودية أمام طاجيكستان، ولم يتغير الكثير في مستوى «الأبيض» حتى مع تواجد عناصر جديدة لديها الرغبة في إظهار قدراتها لحجز مكان في قائمة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وتواصلت مشكلة العقم الهجومي التي يعاني منها المنتخب منذ فترة ليست بالقصيرة، وظهرت بوضوح في مشاركته المخيبة في كأس الخليج العربي الأخيرة التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية، إذ عجز المنتخب عن التسجيل في مرمى منتخب طاجيكستان بعدما ظهر بأداء أقل من المتوسط باستثناء بعض الفترات البسيطة، خاصة في شوط المباراة الثاني.

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