مواجهات قوية في «عجمان الرمضانية»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تواصلت فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حيث أقيمت أول من أمس ثلاث مباريات من الجولة الأولى لمنافسات كرة القدم.

وشهدت المباراة الأولى فوز الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على دائرة الميناء والجمارك 1-0، وحصل محمد أرجدال من الفريق الفائز على نجومية المباراة، وحسم التعادل السلبي مواجهة جامعة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ونال أدهم وليد حامد من جامعة عجمان جائزة نجم المباراة، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز مثير لفريق الإدارة العامة للدفاع المدني على جامعة المدينة عجمان 6-3، وتم اختيار عبد السلام عارف العريمي من الفريق الفائز نجماً للمباراة.

وتنطلق مساء غد الاثنين مباريات الجولة الثانية بثلاث مباريات هامة، حيث سيلتقي فريق مصرف عجمان (3 نقاط) المنتشي بفوزه الكبير في الجولة الأولى بفريق جامعة المدينة عجمان (بدون نقاط) في العاشرة مساء، ويواجه حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط (3 نقاط) فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (3 نقاط) في قمة مباريات المجموعة في الحادية عشرة مساء، وتجمع المباراة الثالثة هيئة النقل (3 نقاط) ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري (نقطة واحدة) الثانية عشرة مساء.

وفي بطولة كرة قدم الصالات استعرض الإدارة العامة للدفاع المدني عضلاته بعدما حقق فوزاً كبيراً على شباب الرقايب بنتيجة 13-0، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، وحصل عبد الله جمعة سعيد من الفريق الفائز على جائزة نجم المباراة، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة فاز دائرة البلدية والتخطيط على ملاعب الجوكر 5-2، ونال حميد ناصر راشد من البلدية والتخطيط نجومية المباراة.

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