رمضانية «دبا تجمعنا» للبراعم والأشبال تنطلق بمشاركة 330 لاعباً

المصدر: دبا – محمد فضل

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انطلقت مساء أمس البطولة الرمضانية الأولى للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا»، التي ينظمها نادي دبا الفجيرة الرياضي بملاعب أكاديمية النادي للاعبين من مواليد 2009 وحتى 2013، وتقام في الفترة من 25 مارس الجاري وحتى السادس من أبريل المقبل، بمشاركة نحو 330 لاعباً يمثلون 22 فريقاً من مختلف مناطق مدينة دبا والأكاديميات والمدارس والمدن المجاورة بالإمارة.

وجاء الإعلان عن انطلاق البطولة رسمياً بحفل كبير حضره أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا (راعي الحفل)، ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة، والرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وأولياء الأمور، والطاقم الفني والإداري بالنادي، والضيوف.

وألقى عبدالله علي الظنحاني، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الجماعية والفردية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية، كلمة رحب فيها بالحضور، حيث أوضح فيها أن أهداف النادي من تنظيم البطولة تتمثل في تعزيز النشاط الرياضي والاجتماعي وتشجيع ودعم الأبناء على ممارسة الرياضة في الليالي الرمضانية في أجواء رياضية تنافسية ممتعة لهم ولعائلاتهم.

وقام أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس الإدارة، بتكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وفرق الأكاديمية الفائزة في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحت 12 و14 عاماً.

يُذكر أن الفرق المشاركة في البطولة التي تقام على ملاعب أكاديمية نادي دبا تم تقسيمها مجموعتين، فئة مواليد 2009-2010 ، وهي اثنا عشر فريقاً، هي: (عيال زايد، نجوم الحصن، البيان، أشبال النواخذة، السيف، المدرسة الهندية، البدية، مدرسة الينابيع، الهلال، برشلونة، الفهود، الصقور)، بينما تضم المجموعة الثانية 10 فرق للفئات العمرية مواليد (2011-2012-2013)، وهي: نجوم المشاهير، الإمبراطور، المدرسة الهندية، ريال مدريد، ضدنا، البدية، مدرسة الينابيع، ليفربول، مان يونايتد، دريم تيم.

وأعقب حفل الافتتاح انطلاق مباريات البطولة، حيث أقيمت مباراتان جمعت بين فريقي «نجوم المشاهير» و«ضدنا» ضمن مباريات المجموعة الثانية، وجمعت الثانية بين فريقي «الهلال» و«برشلونة» ضمن المجموعة الأولى.

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