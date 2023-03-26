«الأولمبي» يفوز على نظيره الفيتنامي برباعية نظيفة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على نظيره الفيتنامي 4-0، أمس، في الجولة الثانية من البطولة الدولية الودية في الدوحة.

سجل أهداف منتخبنا ياسر حسن، وأحمد محمود، ومحمد يوسف، وعبد الله عبد العزيز، في الدقائق 51 و65 و83، والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع منتخبنا الأولمبي رصيده إلى 6 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على منتخب قطر بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد فوزي.

وتُقام، يوم الثلاثاء المقبل، مباريات الجولة الثالثة الختامية في بطولة، لتحديد مراكز المنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز