مصفوت يقتحم المربع الذهبي والعروبة يرتوي من مسافي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شهدت افتتاحية مواجهات الجولة 27 من دوري الهواة تسجيل اللاعبين 17 هدفاً خلال أربع مباريات.

وتمكن مصفوت من اقتحام المربع الذهبي، واحتلال المركز الرابع بشكل مؤقت، بعدما أودع رماة الفريق أربعة أهداف مقابل هدف في مرمى سيتي.

أحرز للقناصة كل من ألكسندر ميدريوس، وجاساما وميلاري صلاح، وإليسون إليكس، فيما أحرز يتيمة سيتي لوكاس مارتينيز، ليصل مصفوت برصيده إلى 46 نقطة، وتجمد سيتي عند 19 نقطة، وطرد حكم اللقاء لاعب سيتي يوسف الغزاوي في آخر أنفاس المباراة.

وصعد العروبة للمركز السادس إثر فوزه خارج القواعد على مضيفه مسافي بنتيجة 3/1، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، وبقي الخاسر عند 37 نقطة.

وأحرز ثلاثية العروبة كل من سعيد عبيد، ويوسف أولاتونجي، وإيمانويل إيرنست، وسجل لمسافي فينيسيوس سيلفا.

واستعاد العربي نغمة الانتصارات، وتمكن من تحقيق الفوز على الرمس بثنائية نظيفة جاءت عن طريق فارس الجابري وغبرائيل داسيلفا، ليصل العربي برصيده إلى 38 نقطة سابعاً.

وظل الرمس في المركز 13 برصيد 29 نقطة، وأكمل الرمس اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد إسكندر عمر، وتعادل الذيد وضيفه فرسان هيسبانيا بنتيجة 2/2.

أحرز للذيد سيد بورا، والحساني تامبورا، ولفريق هيسبانيا صاحب المركز الأخير كل من لاوتارو، وعبد الرحمن شاكر.

وتقام اليوم ثلاث مواجهات تجمع الحمرية وحتا، ويلتقي الجزيرة الحمراء ضد غلف إف سي وبينونة في مواجهة الفجيرة.

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