«الأبيض» يتعادل ودياً مع طاجيكستان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلبياً مع نظيره منتخب طاجيكستان، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد آل نهيان، ضمن معسكر «الأبيض» في أبوظبي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يناير من العام المقبل، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المباراة بتشكيلة مكونة من علي خصيف، وعبد العزيز هيكل، وخليفة الحمادي، وعبد السلام محمد، وعبد الله إدريس، وعبد الله حمد، ومحمد عبد الباسط، وعبد الله رمضان، وحارب عبد الله، وفابيو ليما، وكايو كانيدو.

وعانى «الأبيض» غياب الفرص الحقيقية على مرمى طاجيكستان خصوصاً في شوط المباراة الأول، لتستمر مشكلة العقم الهجومي للمنتخب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودفع أروابارينا في الشوط الثاني بعدد من الوجوه الشابة والمنضمة إلى المنتخب للمرة الأولى أمثال بلال يوسف وأحمد عامر وعبد الله الكربي.

كما أشرك طحنون الزعابي والحارس خالد السناني، وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لخوض اللقاء، فيما خرج كايو كانيدو بعد تعرضه لإصابة قوية.

وحاول لاعبو المنتخب الظهور بشكل أفضل على المستوى الهجومي في الشوط الثاني، ولكن لم يستطع «الأبيض» هز الشباك.

واقتصرت الفرص المحققة على تسديدة من حارب عبد الله في الدقيقة 74 علت العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ويخوض «الأبيض» ودية ثانية أمام تايلاند يوم الثلاثاء المقبل في ختام معسكره في أبوظبي.

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