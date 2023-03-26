مباراتان في انطلاقة كأس منصور بن زايد اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تنطلق، اليوم، منافسات النسخة العاشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بمباراتين على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

ويطمح فريق مدارس الإمارات الوطنية المحافظة على لقبه، عندما يواجه وكالة أنباء الإمارات (وام) في العاشرة مساءً، وكان الأول قد حقق اللقب بعدما فاز في جميع مبارياته بالنسخة الماضية، وسيعمل على أن يكون نداً قوياً مرة أخرى من أجل الظفر باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي المباراة الثانية، يواجه الأرشيف والمكتبة الوطنية فريق مكتب شؤون المجالس، وذلك في الساعة الـ 11 مساءً على أرضية الملعب ذاته.

وكان فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية جمع نقطة واحدة في النسخة السابقة بعدما تعادل مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، في حين تشهد النسخة العاشرة مشاركة مكتب شؤون المجالس.

وسحبت، الثلاثاء الماضي، قرعة البطولة، التي شهدت زيادة في عدد المشاركين، وتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات.

وشهدت المجموعة الأولى تواجد بطل النسخة الأخيرة فريق مدارس الإمارات الوطنية بجانب وكالة أنباء الإمارات (وام) وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتب شؤون المجالس.

في حين ضمت الثانية كلاً من مكتب الأمين العام ونادي سيتي جولف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب الشؤون القانونية.

وحل في المجموعة الثالثة مكتب البعثات الدراسية ودائرة القضاء ومكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للتأهيل.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة، إقامة حفل الافتتاح الرسمي للنسخة العاشرة، غداً، ومن المقرر أن يشهد حضوراً واسعاً.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف جميع المباريات، إضافة إلى طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً.

وتستمر المنافسات إلى 11 أبريل المقبل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

وتقام مباريات المربع الذهبي بطريقة خروج المغلوب، وفي حال انتهاء أي مباراة من المباريات التي تقام بطريقة خروج المغلوب بنتيجة التعادل، سيلعب الفريقان وقتاً إضافياً مدته 10 دقائق مقسمة على شوطين متساويين مدة كل شوط 5 دقائق، وفي حال استمرار التعادل في الوقت الإضافي، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

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