17 هدفاً في افتتاح منافسات دورة حكومة عجمان

المصدر: (عجمان-ياسر قاسم)

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أسفرت منافسات كرة القدم في افتتاح النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي عن تسجيل اللاعبين 17 هدفاً في مباريات الافتتاح.

وفازت دائرة البلدية والتخطيط على دائرة التنمية الاقتصادية 5 -0، وهيئة النقل على القيادة العامة لشرطة عجمان 2 - 1، ومصرف عجمان على دائرة المالية 7 - 2.

ونال جائزة النجومية في المباريات الثلاث كل من علاء شامخ «دائرة البلدية والتخطيط»،وحذيفة عبد الله «هيئة النقل»، حسام ماجد «مصرف عجمان» وسجل الأخير «سوبر هاتريك» في مباراة فريقه ودائرة المالية.

وتقام الدورة تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وافتتحت الجمعة وسط أجواء رمضانية وحضور جماهيري مميز، النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

حضر الافتتاح راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وخليفة سلطان بن حارب مدير عام شركة «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة.

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