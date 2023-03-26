الشامسي أول صاحب همة في«الوثبة للدراجات»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعربت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فخرها واعتزازها بانضمام أحد منتسبيها البطل عبدالله هلال الشامسي، من فئة متلازمة داون، إلى فريق الوثبة للدراجات الهوائية، كأول صاحب همة ينضم رسمياً لتلك الرياضة ليمثل الفريق في السباقات والمنافسات المختلفة.

وأكدت المؤسسة دعمها وتشجيعها لكل أبنائها من مختلف فئات أصحاب الهمم لممارسة الرياضة بكل أنواعها، لا سيما أن عبدالله الشامسي هو رياضي عاشق للدراجات والجري.

وقالت: إن انضمام عبدالله لفريق الوثبة للدراجات الهوائية وتمثيل الفريق بالسباقات يمثل النموذج والحافز لجميع أقرانه على المضي قدماً نحو ممارسة الرياضة والسعي للتفوق والإبداع. وتوجهت المؤسسة بالشكر والتقدير لكل المسؤولين بفريق الوثبة على دعمهم اللامحدود لفئة أصحاب الهمم ودعم جهودها لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع.

وأكد سليمان الحمادي، مدير فريق الوثبة المجتمعي للدراجات الهوائية، أن استقطاب البطل عبدالله الشامسي للانضمام إلى الفريق هو واجب مجتمعي يأتي ضمن أهداف الفريق لدعم هذه الفئة من شرائح المجتمع لدمجه مع باقي الفئات لممارسة الرياضة، والتعايش مع الجميع تماماً، مؤكداً أن البطل عبدالله الشامسي إضافة قيمة للفريق.

ولا يشكل عبئاً عليهم، وبالتمرين والتركيز والاهتمام نطمح أن يصل إلى مستوى متميز يمكنه من الصعود إلى منصات التتويج العالمية.

وعن فريق الوثبة للدراجات الهوائية يقول سليمان الحمادي: فريق الوثبة للدراجات الهوائية فريق مجتمعي تم تأسيسه عام 2016.

ونحرص على أن يضم كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال والسيدات من كل الجنسيات ومختلف الأعمار لممارسة الدراجات الهوائية والجري ورياضات أخرى، سعينا لأن ينضم إلينا أصحاب الهمم، وأطلقنا عليهم أبطال الهمم، وقد تمثل ذلك في البطل عبدالله الشامسي، هذا جزء من مسؤوليتنا كفريق مجتمعي.

من ناحيته، توجّه هلال عبدالله الشامسي، والد البطل عبدالله، بجزيل الشكر إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم نجله حتى وصل إلى هذا المستوى من التفوق الرياضي.

كما شكر فريق الوثبة للدراجات الهوائية ومدير الفريق سليمان الحمادي على منحهم تلك الفرصة لولده، مؤكداً أن البطل عبدالله عازم على المشاركة بقوة في كل منافسات سباقات الدراجات الهوائية المحلية، والسعي للمشاركة إقليمياً ودولياً للعمل على الوصول لمنصات التتويج ورفع راية الدولة.

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