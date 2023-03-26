إصابات «الأبيض» تخفض متوسط أعمار اللاعبين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تراجع متوسط أعمار لاعبي المنتخب الوطني الأول في القائمة الحالية المختارة من قبل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بعد التغييرات الكبيرة في القائمة الأولية التي كانت تضم 25 لاعباً، بإبعاد الإصابة 9 لاعبين بمتوسط أعمار 27.7 سنة، واستدعاء 5 لاعبين جدد بمتوسط أعمار 26 سنة، لتصبح القائمة الحالية لـ«الأبيض» مكونة من 21 لاعباً.

ويبلغ متوسط القائمة الحالية للمنتخب الوطني 26.4 سنة، وأكبر اللاعبين سناً هو حارس مرمى الجزيرة والمنتخب علي خصيف بعمر 35 عاماً، أما أصغر اللاعبين فهو سلطان عادل، لاعب اتحاد كلباء، بعمر 19 سنة.

بينما اللاعبون المستبعدون أكبرهم وليد عباس، مدافع شباب الأهلي، وعمره 37 سنة، وأصغرهم حسين مهدي، لاعب النصر، وعمره 22 سنة، والذي تعرض للإصابة أخيراً بقطع في الرباط الصليبي، وكان متوسط أعمار لاعبي المنتخب بوجودهم يبلغ 26.9 سنة.

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مع العلم أن موقع مرصد العالمي للإحصاءات الرقمية، رصد متوسط أعمار المنتخب الإماراتي الأول خلال الفترة من 15 فبراير 2022 إلى 15 مارس 2023.

وذلك ضمن 126 منتخباً في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمتوسط عمر تشكيلات المنتخبات الوطنية لكبار الرجال، وبلغ متوسط أعمار لاعبي «الأبيض» 27.4 سنة.

وتم الدفع بعدد دقائق لعب في مباريات المنتخب الإماراتي الأول بنسبة 11.2 % بلاعبين فوق 21 سنة، و40.8 % بلاعبين من 22 إلى 25 سنة، و11.7 % بلاعبين من 26 إلى 29 سنة، و36.3 % بلاعبين فوق 30 سنة.

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بينما تم تسجيل الحد الأقصى في المنتخب الكويتي بمتوسط أعمار 29.7 سنة، والحد الأدنى لمنتخب جزر البهاما بمتوسط 22.8 سنة، وتراوح معدل الأعمار في القارة الأوروبية من 29.4 سنة لمنتخب بلجيكا، إلى 25.1 سنة لمنتخب تركيا.

وتم قياس أدنى 3 معدلات أعمار من بين المشاركين في كأس العالم في قطر 2022، إذ كان في منتخب الولايات المتحدة 24.7 عاماً، ومنتخب الإكوادور 25.7 عاماً، ومنتخب غانا 25.9 عاماً، وهي منتخبات لها مستقبل مشرق، وفي الطرف الآخر من المقياس، جاء منتخبا كوريا الجنوبية 29 سنة، وكوستاريكا 28.5 سنة.

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فيما تم تسجيل أعلى نسبة من الدقائق التي لعبها لاعبو كرة القدم الذين يبلغون من العمر 30 عاماً أو أكثر من أي دولة شملها الاستطلاع، في المنتخب الكويتي بمتوسط 61.4 % دقيقة من المباريات، ومن حيث حصة الدقائق التي يلعبها اللاعبون الذين يبلغون من العمر 21 عاماً أو أقل، فيتصدر أوروبا منتخب جورجيا 30.6 %، وفي الطرف الآخر من المقياس، توجد كازاخستان 0.7 %.

وبشكل عام، تبلغ حصة الدقائق للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاماً أو أقل 10.2 %، مقارنة بـ32.7 % لمن تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً، و31.5 % لمن تتراوح أعمارهم بين 26 و29 عاماً، و25.6 % لمن هم في سن 30 عاماً أو أكثر.

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