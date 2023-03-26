الوحدة يجهز تيغالي وآلان لمواجهة الشارقة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يكثف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة جهوده من أجل لحاق الثنائي آلان ماركيز وسيباستيان تيغالي بمباراة الفريق المقبلة المرتقبة أمام الشارقة المقرر إقامتها 31 الجاري، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين.

ويخضع لاعب خط الوسط البرازيلي آلان لبرنامج تأهيلي واستشفائي مكثف بعد إصابته بتمدد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام العين في الجولة قبل الماضية، وغاب بسببها عن مواجهة الظفرة الأخيرة التي انتهت للعنابي 3 - 1.

فيما غاب تيغالي منذ مواجهة الكلاسيكو وبدأ مرحلة التعافي بعدما انخرط في تدريبات تأهيلية تمهيداً لانضمامه للتدريبات الجماعية للفريق في الفترة الحالية.

حيث يأمل الجهاز الفني تجهيز الثنائي قبل مباراة الشارقة المهمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز