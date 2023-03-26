الزعابي: كلباء لن يفرّط في عامر وعادل

المصدر: كلباء - محمد فضل

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قطع محمد مطر الزعابي، نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، الطريق أمام الأندية الأخرى التي لديها الرغبة في ضم ثنائي النمور أحمد عامر وسلطان عادل المنضمين حديثاً لقائمة منتخبنا الوطني بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا.

لافتاً إلى أنه لا توجد أي نية للتفريط في أي لاعب ينتمي للفريق الأول، وأن إدارة النادي تسعى للاحتفاظ بالثنائي عامر وعادل لأطول فترة ممكنة، منوهاً إلى أن كل لاعبي النمور من المواطنين يشكلون إضافة ودافعاً للفريق الأول وكذلك المنتخبات الوطنية.

وكشف الزعابي في تصريحات إعلامية عن استمرارية المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مع كلباء للموسم الثاني على التوالي، قائلاً:

قريباً سنعلن عن تجديد التعاقد معه بعد أن أبدى مجيدي رغبته في الاستمرار، ومن جانبنا سنقدم له كل الدعم، وأعتقد أن تجديد العقد في مراحله النهائية، وخلال جلسة واحدة سنقوم بإعلان خبر التجديد خلال أسبوع.

دعم واهتمام

وكشف الزعابي عن تواجد 9 مراحل سنية مختلفة بدءاً من مدرسة الكرة ومرحلة 11 سنة إلى عمر الـ18.

مشيراً إلى أن النادي تحول لمؤسسة اجتماعية تحتضن اللاعبين المواطنين الذين يجدون الدعم الكامل من قبل إدارة النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي كلباء ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي اللذين يوجهان بضرورة استيعاب أكبر عدد ممكن من اللاعبين المواطنين، مضيفاً:

لا أذيع سراً أن كل مرحلة يوجد فيها قرابة 35 لاعباً، غالبيتهم من المواطنين، ولذلك ترى أن أندية المراحل السنية بالنادي مميزة، وليس أدل على ذلك من اختيار 10 لاعبين من صفوف كلباء خلال التجمعات الأخيرة لمختلف المنتخبات الوطنية.

ولفت إلى أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ، وإنما جاء بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارة النادي والاهتمام الكبير من جانب مدربي المراحل السنية.

ولا ننسى دور الإداريين في توفير كل المعينات لهؤلاء اللاعبين لكي يقوموا بأداء دورهم على الوجه الأكمل.وتابع نادي كلباء المستفيد الأول من وجود هؤلاء اللاعبين والإدارة تعول عليهم والنادي مستفيد من هذه المراحل السنية، الذين يمثلون المستقبل المشرق للنمور،.

منوهاً إلى أن اللاعب المواطن إذا حظي بالاهتمام فلن يقل عن اللاعب المحترف، وفريق «النمور» محظوظ بوجود المدرب فرهاد مجيدي لاهتمامه الكبير باللاعبين المواطنين.وكان آخر المنضمين للمنتخبات الوطنية من صفوف كلباء 3 لاعبين اختارهم الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2009، هم عيسى أحمد البلوشي وخالد أحمد السماحي وعلي خالد المحرزي.

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