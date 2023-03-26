«كتارا» القطرية تستضيف قرعة كأس آسيا 11 مايو

المصدر: دبي - العوضي النمر

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة مراسم قرعة كأس آسيا 2023، يوم 11 مايو المقبل في مؤسسة الحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة، من خلال احتفال يقام عند الثانية ظهراً بمشاركة 24 منتخباً، وستقام النسخة الثامنة عشرة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وبحسب النظام الذي أقره الاتحاد الآسيوي بالتأهل للبطولة، نجح 12 منتخباً بالتأهل للبطولة بعد مشاركتها في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وهذه المنتخبات هي:

الإمارات والسعودية وأستراليا والصين وإيران والعراق وكوريا الجنوبية ولبنان وعمان وقطر وسوريا وفيتنام.

أما المنتخبات التي تأهلت عن طريق التصفيات النهائية، فقد بلغ عددها 11 منتخباً ليكتمل معها نصف عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 24 منتخباً، إذ انضمت منتخبات الأردن وفلسطين وأوزبكستان والهند، وكذلك البحرين وطاجيكستان، بالإضافة إلى منتخبات إندونيسيا وتايلاند وهونج كونج وماليزيا وقيرغيزستان.

وبحسب أنظمة البطولة القارية، فإن المنتخبات الـ24 يتم توزيعها على 6 مجموعات.

ووفقاً لآخر تصنيف للمنتخبات الآسيوية من قِبل «FIFA»، فإن اليابان تحضر في الصدارة، ثم إيران، وبعدها كوريا الجنوبية، ثم أستراليا، وبعدها السعودية وقطر، ثم العراق والإمارات وعمان وأوزبكستان، ثم الصين والأردن، وبعدها البحرين وسوريا وفلسطين وقيرغيزستان، ثم فيتنام، وبعدها لبنان.

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