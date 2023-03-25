الإثارة عنوان انطلاقة رمضانية خالد بن طناف

المصدر: أبوظبي – البيان

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وسط تواجد جماهيري غفير افتتحت بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم والتي تقام بملاعب نادي بني ياس بالشامخة في نسختها الرابعة في واحدة من كبرى بطولات كرة القدم الرمضانية في العاصمة أبوظبي.

وشهد اليوم الأول من البطولة 6 مواجهات مثيرة جمعت بين الفرق المشاركة في البطولة الأكثر شعبية في منطقة بني ياس، وبحضور خالد بن طناف وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس.

وتألقت في منافسات اليوم الأول فرق عدة أمثال فريق زايد الخير والاتحاد الرياضي والحزم وإسناد والشهامة وسالسبيري والذين حققوا الفوز في ظهورهم الأول بالبطولة.

كما شهدت المباريات تواجداً جماهيرياً كبيراً بالمئات من عائلات وأطفال ولاعبين مشاركين حيث تمتعوا بحضور أمسية رياضية كروية صاحبتها العديد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية والثقافية.

يذكر أن البطولة تقام في النسخة الرابعة على مدار 10 أيام خلال شهر رمضان، وتعد مصدراً للمواهب وتشهد مشاركة عدد من اللاعبين من أصحاب الخبرة والقدامى، حيث سبق وشارك في النسخ السابقة نجوم الأندية السابقون هلال سعيد وفهد مسعود وسبيت خاطر، بالإضافة إلى المواهب الشابة آنذاك أمثال خالد باوزير وعبد الله رمضان ومحمد برغش.

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