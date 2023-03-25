«الأبيض» وطاجيكستان في ودية رمضانية الليلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يلتقي، في العاشرة مساء اليوم، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مع منتخب طاجيكستان، باستاد آل نهيان، في مباراة ودية، رمضانية، ضمن معسكر «الأبيض» المقام حالياً في أبوظبي ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.

وتعد ودية طاجيكستان هي الأولى ضمن معسكر أبوظبي، حيث يخوض الأبيض ودية ثانية أمام منتخب تايلاند، الخميس المقبل في ختام المعسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالي، كما أن المباراة هي الأولى لمنتخبنا الوطني منذ آخر ظهور له في بطولة كأس الخليج العربي ،ومن المتوقع أن تشهد المباراة الدفع بأكبر عدد من اللاعبين، خاصة الوجوه الجديدة والشابة من أجل الوقوف على مستوياتها وإكسابها الخبرة الدولية، إذ يرتدي قميص المنتخب للمرة الأولى عبد الله إدريس مدافع الجزيرة، وعبد الله الكربي مدافع الوحدة، ويوسف المهيري مدافع الوصل، وبلال يوسف لاعب عجمان، وأحمد عامر هداف اتحاد كلباء.

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