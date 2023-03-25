قرعة مونديال الشاطئية في يونيو

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها دبي من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل، في اجتماع تنسيقي عبر الاتصال المرئي، مع «فيفا»، الأماكن المقترحة لإقامة قرعة البطولة يونيو المقبل، في حال اكتمال عقد المتأهلين، إضافة إلى التأكيد على إقامة وتشييد الملعب الرئيس للبطولة وملاعب التدريب. حضر الاجتماع علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وممثلو «فيفا» ومجلس دبي الرياضي وأعضاء فرق العمل المحلية.

كما تمت مناقشة الهيكل التنظيمي والوظيفي لفرق العمل الخاصة بالبطولة، وتم تقديم شرح مختصر لمهمة كل فريق عمل، والأدوار التي سيقوم بها بالتزامن مع نظيره في اللجنة المحلية، حيث قام كل رئيس فريق بالتعرف إلى نظيره في اللجنة المحلية.

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