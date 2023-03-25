محمد قويض: دوري الموسم الحالي الأفضل فنياً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد المدرب محمد قويض، أن النسخة الحالية من الدوري تعتبر الأفضل فنياً وجماهيرياً، ذاكراً أنها شهدت مستويات متميزة من جميع الفرق، والعديد من القمم التي لم يفوت أي عاشق كرة قدم فرصة متابعتها، مشيداً بقوة الأداء في معظم المباريات، خاصة لقاءات القمة التي تجمع فرق الصدارة، وقال: الدوري في هذا الموسم، فاق كل التوقعات وشهد مستويات أكثر من ممتازة، وتحققت فيه العديد من النتائج المفاجئة، بسبب قوة مستوى الفرق، وكلنا شاهدنا كيف فاز خورفكان على الشارقة، وأيضاً النصر الذي كان من الفرق المهددة بالهبوط، وفاز على العين المرشح للقب، وشاهدنا عجمان الذي أعتبره الحصان الأسود يحقق نتائج مبهرة ويقدم مستويات رائعة حتى احتل مركزاً متقدماً في جدول الترتيب.

ندية وإثارة

وأشار المدرب السوري إلى أن وجود الجماهير في المدرجات منح المباريات إثارة وندية، مثمناً الدور الكبير الذي يلعبه المشجع في بث الحماس ورفع مستوى الأداء في أرضية الملعب، متمنياً أن يتواصل الحضور في بقية الجولات الست المتبقية بصورة أكبر حتى يرتفع الأداء أكثر ويستمتع الجميع بمشاهدة مباريات أكثر تميزاً تكون خير ختام لمشوار البطولة.

المرشح الأقوى

وعن ترشيحات اللقب قال قويض: إن شباب الأهلي الذي كان خارج دائرة الترشيحات مع بداية الموسم، يعتبر أقوى المرشحين بحكم تصدره وفارق الخمس نقاط الذي يفصله عن بقية منافسيه، وقال: شباب الأهلي استفاد من تذبذب مستوى فرق المقدمة وبعض النتائج المفاجئة مثل خسارة العين أمام النصر في الجولة الماضية، ونظرياً يعتبر الأقرب، خاصة أن لديه مباراتين قويتين أمام العين والوصل وبقية مبارياته تعتبر سهلة بحسابات الترتيب والفارق الفني لكن كل شيء يبقى وارداً في كرة القدم.

وأضاف قويض: هنالك 3 فرق لديها 40 نقطة وجميعها تمتلك حظوظ المنافسة، أبرزها العين الذي يحتاج للفوز على شباب الأهلي في الجولة المقبلة، لكن العين ستكون لديه أيضاً مباريات صعبة أخرى أمام الوصل والشارقة، أما الوصل فلديه 3 مباريات صعبة جداً منها مباراته أمام العين ومواجهة شباب الأهلي وأيضاً الجزيرة، لكن وجود حارس مرمى مثل خالد السناني يمنحه فرصة المنافسة على اللقب، وقد ذكرت ذلك قبل فترة، فالسناني لاعب بقدرات عالية ووجوده مع أي فريق يشكل إضافة كبيرة.

واستطرد مدرب الظفرة السابق: الوحدة تنتظره أيضاً مواجهات صعبة، منها مباراة أمام الشارقة وأخرى ضد الجزيرة وهما المباراتان الأصعب، وبالتالي يمكنه أن ينافس خاصة إذا أثبت المدرب الجديد أن التغيير كان إيجابياً، ولا يمكن إهمال الشارقة الذي يمتلك فرصة الفوز باللقب إذا خدمته الظروف ونجح في حصد النقاط رغم فارق السبع نقاط، بشرط الفوز على فرق المقدمة في المواجهات المقبلة.

هبوط محسوم

واعتبر محمد قويض أن الهبوط من المنافسة أصبح محسوماً، ذاكراً أن هبوط دبا والظفرة مؤكد بكل الحسابات، مبيناً أنه بخلاف فارق التسع نقاط مع البطائح فإن مستوى الفريقين لا يؤهلهما للتعويض في بقية المباريات، ذاكراً أن دبا يعاني في خطوطه، وكذلك الظفرة الذي يتفوق فيه المواطنون على الأجانب.

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