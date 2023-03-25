4 مباريات تدشن الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق في العاشرة مساء مباريات الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى بأربع مواجهات مرتقبة، حيث يستقبل مصفوت رابع الترتيب برصيد 43 نقطة على أرضية ملعبه ضيفه سيتي القابع في المركز الخامس عشر 19 نقطة، ويتطلع القناصة للتقدم نحو المركز الثالث ولو بشكل مؤقت في وقت يسعى فيه سيتي لمغادرة منطقة الهبوط، ولا يزال الخطر لدوري الدرجة الثانية يتهدد الفريق المطالب بالحصول على مزيد من النقاط خلال الجولات المقبلة.

وفي المباراة الثانية يستقبل مسافي سادس الترتيب برصيد 37 نقطة فريق العروبة السابع «34 نقطة»، حيث يطمح كل فريق إلى تحسين وضعيته في سلم الترتيب والاقتراب أكثر من أندية المقدمة، خصوصاً مسافي الذي يقدم موسماً مميزاً مع المدرب المغربي إبراهيم بفود، والذي تولى المهمة عقب اعتذار المدرب الوطني فهد الدبل، أما العروبة فحقق فوزين على التوالي على الجزيرة الحمراء والتعاون، قبيل أن يتعادل سلبياً خلال الجولة الماضية أمام الحمرية، ويفتقد مدرب العروبة التونسي سامي القفصي لجهود لاعبه سالم راشد المعاقب بالطرد خلال مباراة الحمرية الماضية.

ويلتقي العربي المتراجع هذا الموسم بضيفه الرمس، ويحتل ممثل أم القيوين «العربي» المركز الثامن برصيد 34 نقطة، في وقت يحتل فيه الرمس المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

وفي المباراة الرابعة اليوم يلاقي الذيد الثاني عشر في الترتيب برصيد 30 نقطة ضيفه فرسان هيسبانيا، الباحث عن فوزه الثالث في المسابقة، إذ يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط، ولم يحقق الفوز إلا في مباراتين والتعادل في مناسبتين، ولذلك ربما تكون مباراة اليوم الفرصة الأخيرة للفريق من أجل الإبقاء على حظوظ البقاء في دوري الأولى قائمة.

قمة «الأحد»

وتقام غداً ثلاث مباريات تجمع لقاء القمة بين الحمرية رابع الترتيب 44 نقطة بضيفه حتا المتصدر برصيد 56 نقطة، وفي المباراة الثانية يستقبل الجزيرة الحمراء التاسع «32 نقطة» فريق غلف أف سي الحادي عشر برصيد 30 نقطة، ويلتقي في اللقاء الثالث والأخير بينونة السادس عشر برصيد 15 نقطة بالفجيرة الرابع عشر، والذي يمتلك 26 نقطة، فيما تم تأجيل مباراة التعاون وجاره الإمارات من قبل لجنة المسابقات بناء على طلب نادي الإمارات، الذي يمتلك أكثر من لاعب ضمن المنتخبات الوطنية، إلى جانب مغادرة الدولي العماني أرشد العلوي إلى صفوف منتخب بلاده، وستقام هذه المباراة يوم الخميس المقبل.

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