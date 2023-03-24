أبوظبي الرياضي" للكرة النسائية يستضيف منتخب باكستان ودياً

المصدر: وام

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يستضيف نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم للسيدات منتخب باكستان النسائي بعد غد الأحد باستاد الكريكيت في أبوظبي ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة زايد الرمضانية.

وأكدت سارة حسنين مدربة نادي أبوظبي الرياضي للسيدات أن المواجهة الودية تمثل تجربة مهمة للفريق خاصة أن المنتخب الباكستاني حصد مؤخراً المركز الثاني في بطولة السعودية الدولية.

وأشادت حسنين بحصول اللاعبة روان عبدالله الحمادي على جائزة أفضل لاعبة مواطنة في ختام الموسم الكروي، تتويجاً لجهودها التي ساهمت في الفوز بلقب مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات.

وقالت:"اللاعبة روان عبدالله الحمادي خريجة أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي، وهي من أفضل مواهب كرة القدم النسائية الإماراتية، وجهودها في التتويج بلقب الدوري بدون هزيمة تؤكد قيمتها الفنية العالية".

وأوضحت أن زميلتها يوجينيا تيتي التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في المسابقة الكروية، والقادمة من الدوري الغاني لكرة السيدات، ساهمت بقدر كبير في الارتقاء بقدرات الفريق، وتطور كرة القدم النسائية الإماراتية لتأثر الكثير من اللاعبات بقدراتها الفنية.

وأضافت: "فريق النادي وضع بصمته المتميزة بالنتائج الإيجابية، والألقاب الكروية النسائية المحلية والخليجية والعربية منذ تأسيسه..".

بدورها عبرت اللاعبة روان الحمادي عن سعادتها باختيارها وفوزها بلقب أفضل لاعبة مواطنة تتويجاً للجهود المتكاملة داخل النادي، والقيادة المتميزة للمدربة سارة حسنين للعام الثاني على التوالي.

وقالت: "برغم أن عدد الفرق المشاركة كانت قليلة، إلا أننا اكتسبنا الخبرة وعززنا قدراتنا، بمواجهة كل فريق في 3 جولات، جميع الفرق كانت مستعدة للدوري، وكفريق حاصل على اللقب كانت الصعوبات أقوى للمحافظة على الصدارة، لكن نجحنا بفضل عزيمتنا القوية بتحقيق غاياتنا".

وأشادت اللاعبة روان الحمادي بجهود اتحاد الكرة في تعزيز الاهتمام بكرة القدم النسائية، لجذب المزيد من اللاعبات، بالإضافة إلى توفير فرص الاحتكاك مع أفضل المحترفات حول العالم، بإقامة المعسكرات الإعدادية.



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