اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة الإماراتي والفيفا بشأن استضافة مونديال الشاطئية

المصدر: وام

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عُقِد اجتماع تنسيقي بين فريق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي "الفيفا" مساء أمس عبر تطبيق الاتصال المرئي عن بعد، بشأن استضافة دبي لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقررة خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر 2023 .

حضر الاجتماع علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA ” ومجلس دبي الرياضي وأعضاء فرق العمل المحلية.

وناقش الاجتماع الخطوط العريضة الخاصة بهذه الاستضافة، واستعرض ممثلو الفيفا الهيكل التنظيمي والوظيفي لفرق العمل التي ستشكل في الأشهر القادمة، إضافة إلى شرح مختصر لمهمة كل فريق عمل والأدوار التي سيقوم بها بالتزامن مع نظيره في اللجنة المحلية، حيث قام كل رئيس فريق بالتعرف إلى نظيره في اللجنة المحلية.

واستعرضت اللجنة المحلية المنظمة الأماكن التي من المقترح أن تقام فيها القرعة الرسمية للبطولة في يونيو القادم، في حال اكتمال عقد المتأهلين، إضافة إلى التأكيد على إقامة وتشييد الملعب الرئيسي للبطولة وملاعب التدريب وغيرها من الجوانب التنظيمية.

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