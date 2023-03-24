الدوري الإماراتي.. 420 هدفاً في 140 مباراة

المصدر: وام

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بعد مرور 20 جولة من الموسم الجاري لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بلغ عدد الأهداف المسجلة في 140 مباراة حتى الآن 420 هدفا، من ضمنها 39 ثنائية، و3 هاتريك، وسوبر هاتريك وحيد يتصدرون المشهد في أبرز مسابقة للمحترفين بالكرة الإماراتية.

ويتصدر علي مبخوت ( الجزيرة)، ولابا كودجو ( العين) قائمة أصحاب الثنائيات ب4 ثنائيات لكل منهما، وجاء ثنائيات مبخوت في مرمى كل من دبا، والشارقة، والبطائح، والظفرة، فيما جاءت ثنائيات لابا في مرمى النصر، والبطائح، وعجمان، والجزيرة.

فيما سجل ثنائيتين 5 لاعبين وهم : جواو بيدرو (الوحدة) في مرمى الوصل، ودبا، وفابيو ليما (الوصل) في مرمى كل من بني ياس، والوحدة، وسفيان رحيمي (العين) في مرمى كل من الوحدة، والشارقة، وفراس بالعربي ( عجمان) في مرمى كل من النصر، وبني ياس، وكايو لوكاس (الشارقة) في مرمى كل من الجزيرة، وبني ياس.

وسجل ثنائية واحدة 21 لاعبا هم : أشرف بن شرقي ( الجزيرة) في مرمى الوصل، وريان مينديز ( النصر) في مرمى كلباء، وسهيل النوبي ( بني ياس) في مرمى الظفرة، و حارب عبدالله ، وكارتابيا، وعمر خريبين ( شباب الأهلي) في مرمى البطائح، والنصر ودبا على التوالي.

كما سجل ثنائية واحدة أيضا ايلتون موليني، وفابيو ايفرو ( خورفكان) في مرمى الظفرة، والبطائح، وناشوينيال يانج، ولوريني ( البطائح) في مرمى الجزيرة، والظفرة، على التوالي، وأحمد عامر ( كلباء) في مرمى الجزيرة ، وسفيان بوفيني، وتوماس شانكلاي، جيلبرتو أوليفيرا، ودي سوزا ( الوصل) في مرمى خورفكان، والبطائح ، والنصر، على التوالي.

وكذلك أندرية يارمولنكو ( العين) في مرمى عجمان، ونيكولاس خمينيز ( بني ياس) في مرمى البطائح، وعلي مدن، ووليد أزارو ( عجمان) في مرمى دبا، ولوكاس بيمنتا ( الوحدة) في مرمى البطائح ، ودجانيني ( الشارقة) في مرمى البطائح أيضا.

وجاءت ثلاثية الهاتريك عن طريق 3 لاعبين وهم : علي مبخوت ( الجزيرة) في مرمى خورفكان، وفابيو ليما ( الوصل) في مرمى الظفرة، و رافاييل الياس ( بني ياس) في مرمى دبا، فيما جاء السوبر هاتريك الوحيد في مرمى الظفرة عن طريق لابا كودجو (العين).

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