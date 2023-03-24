تأجيل مباراة التعاون والإمارات في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة التعاون والإمارات بالجولة 27 من دوري «الهواة» لتقام الخميس المقبل بدلاً من بعد غدٍ وذلك لتواجد عدد من لاعبي «الصقور» ضمن صفوف المنتخب الأولمبي إلى جانب التحاق الدولي العماني ارشد العلوي بمنتخب بلاده، وجاء التغيير باتفاق الناديين.

وكان مقرراً للمباراة أن تُلعب بعد غدٍ بجانب مواجهات الحمرية أمام حتا وبينونة ضد الفجيرة والجزيرة الحمراء مع غلف اف سي. وتنطلق الجولة غداً بأربعة لقاءات هي الذيد وفرسان هيسبانيا، ومسافي مع العروبة، ومصفوت مع سيتي والعربي مع الرمس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز