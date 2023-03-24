«الأبيض» يختتم تدريباته اليوم استعداداً لـ«ودية طاجيكستان»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم، على ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت، تدريباته استعداداً للمواجهة الودية التي تجمعه بمنتخب طاجيكستان، غداً، باستاد آل نهيان ضمن معسكر «الأبيض» في أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي الحالي، ويخوض «الأبيض» ودية أخرى أمام تايلاند، في إطار برنامج الإعداد، حيث يسعى أروابارينا، التعامل مع وضع الفريق مع ارتفاع عدد اللاعبين المغادرين للمعسكر إلى 9، ما فرض ضم عناصر جديدة، وإجراء تغيير في التعامل مع أهداف المعسكر بمنح الفرصة للعناصر الجديدة.

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