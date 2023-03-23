حسم تأهل 3 منتخبات للمونديال..شاطئية الإمارات إلى نصف نهائي كآس آسيا

المصدر: وام

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عبر فيكتور فاسكيز مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية عن ثقته بقدرة فريقه على مواصلة مسيرته في بطولة كأس آسيا بعد التأهل لنصف النهائي للبطولة.

وتستضيف تايلاند حاليا منافسات البطولة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة بالإمارات من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وجاء تأهل منتخب الإمارات لنصف النهائي، بالفوز على نظيره التايلاندي 4-2 أمس الأربعاء، بالدور ربع النهائي.

وحسم صعود منتخبنا لنصف النهائي تأهل باقي فرق هذا الدور إلى كأس العالم بغض النظر عن نتائجهم في نصف النهائي، حيث تنص اللوائح على تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في هذه البطولة لمونديال الكرة الشاطئية 2023، فيما ضمن منتخب الإمارات التأهل للمونديال بصفته ممثل البلد المضيف وبغض النظر عن نتائجه في البطولة الآسيوية.

وقال فاسكيز، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نفذ اللاعبون الخطة الموضوعة، وكان يجب عليهم إحراز مزيد من الأهداف عبر الفرص التي صنعناها. بشكل عام، كافح لاعبونا بشكل جماعي، وكانوا ملتزمين وحافظوا على تركيزهم... تجسدت قوتنا في السيطرة لأوقات طويلة على المباراة".

ويواجه منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي بعد غد السبت المقبل، المنتخب الفائز من مباراة اليابان والكويت المقررة اليوم الخميس.

ويتطلع منتخب الإمارات إلى تحقيق إنجاز جديد في البطولة الآسيوية، التي يشارك فيها للمرة التاسعة في تاريخه، وحصد لقبها مرتين عامي 2007 و2008، ونال لقب الوصيف مرتين في 2017 و2018.

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